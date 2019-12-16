Культура

Наплыв гостей отмечают в «Михайловском»

Впечатляющий наплыв гостей уже в первые дни наступившего года отмечают в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, только на фольклорной программе «Проказы матушки-зимы» за два дня побывало порядка 70 человек (при том, что музейная «Пушкинская деревня» единовременно может принять не более 40 посетителей). В основном, это приезжие из Москвы и Санкт-Петербурга в составе сборных туристических групп, а также семьи и дружеские компании из обеих столиц, Пскова, других городов России.

Программа «Проказы матушки-зимы». Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Многолюдными получились и сказочные представления, на которые пришли как пушкиногорские ребятишки с родителями, так и туристы. 28 декабря и 3 января участниками интерактивной программы, в основу которой легла пьеса Константина Фролова «Новый год у Поганых болот. Буйство нечистой силы в двух действиях», стали 74 и 128 человек соответственно. Добавим, что проводить эту программу михайловским музейщикам помогали их друзья и коллеги из Новоржевского народного театра, а также гости Пушкинского Заповедника из Латвии — участники танцевальной студии Fresh Елгавского общества «Исток».

Сказка у новогодней ёлки. Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Почти шестьдесят зрителей побывали вчера на спектакле «Три сказки» музейного театра кукол «Петрушкина баловня». Многие из гостей при этом не ограничиваются развлекательными программами, к чему, казалось бы, располагает новогоднее настроение. Они приходят на музейные уроки и на экскурсии в мемориальные дома-музеи Михайловского, Тригорского и Петровского, проявляя живой и искренний интерес к новой для себя информации о псковских страницах биографии поэта, о его здешних занятиях и знакомствах и, шире, о пушкинской эпохе, отметили в экскурсионной службе заповедника.

Напомним, что в эти дни в «Михайловском» каждый сможет найти для себя интересное событие. Помимо традиционных тематических экскурсий, здесь сейчас проводят фольклорные программы, музейные уроки, музыкальные вечера и многое, многое другое.