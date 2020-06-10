Культура

Вспомнить, как открывали дом-музей Пушкина в Михайловском 12 июня 1949 года, предлагает Пушкинский Заповедник

В годовщину торжественного открытия мемориального Дома поэта в музее-усадьбе «Михайловское» в Государственном Пушкинском Заповеднике (12 июня 1949 года), музей предлагает вспомнить, как это было тогда, семьдесят с лишним лет назад. На официальной странице музея-заповедника в социальной сети «ВКонтакте» сегодня можно посмотреть небольшой, менее чем трёхминутный ролик об этом событии, созданный на основе документальных видеоматериалов из музейного архива.

Кадр из кинохроники: первые посетители Дома поэта в Михайловском.

Публикует «Михайловское» и сканированные газетные заметки того времени. Их авторы рассказывают о праздновании 150-летия со дня рождения поэта. Репортёры при этом упоминают не только об открытии музея и митинге, но и о народных гуляниях с карнавалом пушкинских персонажей, выступлениях артистов ленинградских театров эстрады и цирка, Псковского областного драмтеатра и театра кукол, концертах художественной самодеятельности, подготовленных на предприятиях области, спортивных соревнованиях и катаниях на лодках по Сороти, работе аттракционов (качели, тир, комната смеха, проч.) и многочисленных столовых, буфетов, павильонов и ларьков.

Напомним, что сейчас, в дни неблагоприятной эпидемиологической ситуации, когда в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации музей-заповедник был вынужден вплоть до особого распоряжения приостановить приём туристов и проведение массовых мероприятий, учреждение остаётся на связи с потенциальными посетителями, друзьями, коллегами. Активно, разнообразными по характеру и адресной направленности материалами обновляются страницы в социальных сетях. А на музейном сайте работает раздел «Виртуальный Пушкинский Заповедник», который объединил в себе экскурсии и интернет-прогулки по мемориальным усадьбам, постоянным экспозициям и сменным выставкам, видеозаписи творческих встреч, фото- и видеозарисовки, фильмы о жизни «Михайловского», различные развлекательные и образовательные проекты.