Культура

«Михайловское» предлагает поздравить Пушкина с 222-м днем рождения

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» приглашает всех желающих присоединиться к традиционной акции «С днем рождения, поэт!». В течение ближайшей календарной недели, с сегодняшнего дня и до понедельника 3 июня включительно, потенциальным участникам акции - подписчикам официального сообщества музея в социальной сети «ВКонтакте» предлагают записать на видео строки из любого произведения Пушкина или поздравление Александру Сергеевичу. Затем необходимо разместить свой ролик в разделе «предложенные новости» под хештегами #222Пушкину или #СДнемРожденияПушкин. Лучшие поздравления будут размещены в новостной ленте «Михайловского» 6 июня, в Пушкинский день России, он же — 222-й, по новому стилю, день рождения поэта.

Энгель Насибулин. Пушкин в Михайловском. Из собрания музея-заповедника

Напомним, что в прошлом, 2020 году, поэт к своему дню рождения получил более двухсот подобных поздравлений от пользователей интернета. Среди участников акции «С днем рождения, поэт!» были не только россияне практически из всех регионов страны, но и жители ближнего и дальнего зарубежья, например, Норвегии, Донецкой Народной Республики, Палестины.