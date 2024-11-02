Культура

Начинается видеотрансляция программы «Квартирник»: Милана Егорова и Алина Виардо о продвижении талантливых исполнителей

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

20 ноября в БКЗ филармонии состоится большой сольный концерт молодой псковички Миланы Егоровой, приуроченный ко Дню матери. Накануне своего концерта Милана и ее продюсер, педагог эстрадного вокала Алина Виардо, станут участницами программы «Квартирник».

Как Милана связана с творческим клубом «Феникс» и как судьба свела ее с Алиной Виардо? Что за проект - «Тайны псковских храмов»? Кто пишет стихи к песням Миланы Егоровой и как к творчеству юной певицы относятся ее родители? Как начинающей звезде собрать полный зал на сольном концерте в филармонии?

Об этом и многом другом — в эфире. Ведущий — Дмитрий Иванов.