Общество

Холдинг Т1 выиграл в трех номинациях премии CNews Awards 2024

Платформа ОАЗИС от Т1 Иннотех стала лауреатом премии в номинации «Импортозамещенное ПО для управления рисками и GRC». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в Т1.

Платформа обеспечивает эффективное взаимодействие между внутренним аудитом, риск-менеджментом и внутренним контролем, повышая прозрачность и качество принятых решений. Кроме того, ОАЗИС позволяет автоматизировать процесс внутреннего аудита, минимизировать затраты на ручные операции и более гибко подходить к задачам планирования. Одним из первых примеров внедрения платформы стал проект с федеральным ритейлером X5 Group.

ПАК АСУ ТП «Силарон» от Т1 Интеграция стал победителем в номинации «Импортозамещение года» секции «Цифровизация промышленности». ПАК разработан для предприятий с непрерывным производством в таких отраслях, как нефтехимия, нефтепереработка, тепловая электроэнергетика, металлургия, химическая и горнодобывающая промышленность. «Силарон» успешно заменяет зарубежные аналоги и является одним из первых отечественных решений по автоматизированному управлению технологическим процессом класса DCS (распределенная система управления). В АСУ ТП применяется прикладное ПО собственной разработки Т1 Интеграция, полностью поддерживающее отечественные операционные системы AltLinux и AstraLinux. Аппаратная база ПАКа состоит из отечественных компонентов, а производство устройства будет осуществляться на российских ведущих приборостроительных предприятиях. Решение повышает надежность, безопасность и устойчивость работы компаний из критически важных отраслей.

Т1 Сервионика, ведущий российский провайдер полного спектра услуг ИТ-аутсорсинга, получила награду в номинации «Рост в ИТ-аутсорсинге: компания года». В условиях возросшего спроса на услуги ИТ-поддержки в регионах компания расширила свою сеть и запустила 3D-печать и моделирование комплектующих печатного оборудования, сервисное обслуживание платежных сервисов и эквайринговых платформ, необходимых для эффективного ведения бизнеса в России.

«Признание заслуг холдинга сразу в трех номинациях CNews Awards 2024 подтверждает актуальность нашей стратегии, направленной на поддержку ключевых отраслей экономики России через разработку и внедрение высокотехнологичных решений. ОАЗИС, ПАК «Силарон» и услуги Т1 Сервионика помогают нашим заказчикам решать задачи по импортозамещению, обеспечивая безопасность и стабильное развитие бизнеса. Мы гордимся тем, что решения и услуги Т1 способствуют укреплению конкурентоспособности отечественного бизнеса», — подчеркнул генеральный директор Холдинга Т1 Алексей Фетисов.