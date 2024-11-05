Общество

В псковский филиал фонда «Защитники Отечества» обратились 6,6 тысячи человек

За период работы в псковский филиал государственного фонда «Защитники Отечества» обратились 6,6 тысячи граждан. Это действующие военнослужащие-участники СВО и члены их семей, члены семей погибших участников спецоперации и уволенные с военной службы участники СВО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

Всего поступило порядка 12 тысяч обращений, которые в основном касались вопросов оказания юридической и психологической помощи, денежных выплат и назначения мер социальной поддержки. 94% обращений решены.

В настоящее время первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и руководитель регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева принимают участие в управленческой сессии для руководителей филиалов государственного фонда «Защитники Отечества».

Представители всех субъектов России в Самаре обсуждают лучшие практики по поддержке ветеранов СВО и членов их семей.

На сессии с приветственным словом по видео-конференц-связи выступил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госфонда Сергей Кириенко. Он поблагодарил команду фонда за непростую работу и отметил, что количество успешно решенных вопросов растет. По его словам, почти 90% обращений в фонд так или иначе находят решения. Сергей Кириенко добавил, что ключевой задачей фонда является совершенствование работы по обеспечению помощи ветеранам СВО. Для этого необходимо совершенствовать инфраструктуру, нормативно-правовую базу и организацию деятельности.

Настройка эффективной коммуникации между всеми профильными ведомствами для оперативной помощи бойцам — одна из задач сессии.

Заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что такие площадки позволяют настроить правильную коммуникацию между всеми профильными ведомствами для максимально быстрого оказания помощи героям СВО.

В числе основных тем повестки сессии — медицинская и социальная поддержка ветеранов СВО и членов их семей, психологическая поддержка и помощь.

В рамках мероприятия эксперты отметили положительный опыт взаимодействия регионального отделения фонда «Защитники Отечества» с правительством Псковской области.

Государственный фонд «Защитники Отечества» был создан по инициативе президента России. Филиалы в регионах страны начали свою работу в июне 2023 года. Их основная задача — комплексная поддержка и персональное сопровождение семей погибших бойцов и ветеранов спецоперации. Фонд работает по принципу одного окна.