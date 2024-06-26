В России и мире

Загрязнение воздуха волнует треть опрошенных россиян - аналитики

Россиян беспокоит ситуация с экологией планеты, среди ключевых вопросов граждане выделяют загрязнение воздуха (33%), водоемов (23%) и вырубку лесов (15%). В то же время, 40% опрошенных уверены, что именно усилия обычных людей могут значительно улучшить экологическую ситуацию, а 65% считают, что в СМИ уделяется недостаточно внимания экологическим вопросам, говорится в исследовании Аналитического центра НАФИ.

«Исследование показало, что общество осознает необходимость работы над глобальными экологическими задачами, которые напрямую влияют на качество жизни. Наиболее актуальным аспектом в глазах россиян является загрязнение воздуха. Его значимость подчеркнули 33% жителей страны, в основном - женщины (35% против 22% среди мужчин). На втором месте в рейтинге оказалось загрязнение водоемов, главным решение этой задачи назвали 23% опрошенных, преимущественно - россияне до 24 лет (36%). Данная позиция коррелирует с глобальными трендами, поскольку условиях нехватки чистой воды один из приоритетов на мировом уровне. На третьей строчке - вырубка лесов по всей планете (15%). Активнее об этом упоминали жители Дальневосточного федерального округа (24%)», - говорится в исследовании.

При этом глобальное потепление и исчезновение видов животных, птиц и рыб также в поле внимания россиян, хотя и вызывают меньшее беспокойство (13% и 6% соответственно). Результаты исследования отражают не только обеспокоенность граждан, но и их готовность участвовать в улучшении экологической ситуации. Так, почти половина опрошенных (40%) уверены, что именно от усилий обычных людей зависит будущее экологии. Более проактивны в этом вопросе женщины (45% против 33% среди мужчин).

Сложные экологические вызовы требуют системных решений, поэтому 18% респондентов считают, что решение экологических вопросов в первую очередь зависит от действий на уровне международного сотрудничества. Еще 17% россиян подчеркнули роль отдельных государств и бизнеса, как активного участника экологической повестки. Кроме того, 65% опрошенных уверены, что экология в СМИ освещается недостаточно широко, что создает дефицит информации об успешных практических решениях в этой области.

Для поддержки женской активности и международного сотрудничества в области охраны окружающей среды в России на полях IV Евразийского женского форума запустили новый проект - конкурс женских экологических проектов стран БРИКС «Зеленое будущее». Конкурс стал глобальной платформой для продвижения экологических проектов, направленных на сохранение окружающей среды и улучшение экологической ситуации в своей стране и на планете, реализуемых женщинами в странах БРИКС, пишет РИА Новости.

«Старт первого международного конкурса женских инициатив в сфере экологии и устойчивого развития из стран БРИКС "Зеленое будущее" - открывает новые возможности для реализации экологических проектов женщинам из десяти стран альянса. Формирование "зеленых" экономик и обеспечение их кадрами, необходимыми для энергоперехода, - один из приоритетов стран БРИКС. Сегодня участники альянса - мировые лидеры по количеству работников, задействованных во всех секторах энергетики. И учитывая, что в основе стратегии развития Росатома лежит ESG-повестка, мы с готовностью поддержали конкурс», - заявила заместитель генерального директора по персоналу госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева, чьи слова приводятся в исследовании.

Всероссийский опрос проведен Аналитическим центром НАФИ в октябре на собственной исследовательской платформе онлайн-опросов. Организатором исследования стал первый международный конкурс женских экологических проектов «Зеленое будущее» в странах БРИКС, который проводят совет Евразийского женского форума при Совете Федерации и госкорпорация «Росатом». Опрошены 5,4 тыс. россиян из всех регионов РФ. Выборка репрезентирует население РФ по полу, возрасту и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,1%.