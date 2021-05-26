В онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера триллера о соцсетях «Подслушано»

Онлайн-кинотеатр KION объявляет о премьере оригинального проекта в формате киносторис «Подслушано» (18+). Эта история про современных подростков, которые отказываются принять ложь взрослых и хотят получить ответы на свои вопросы благодаря социальным сетям.
Для этого им придется столкнуться не только с мистическими обстоятельствами, но и со вполне реальными трагедиями в жизни своих одноклассников. Большая часть событий развернется в социальных сетях, которые не только соединяют давно потерянных однокашников, но и таят в себе ряд опасностей и угроз, раскрытию которых создатели уделят немало экранного времени.
Режиссер-постановщик и автор сценария — Илья Куликов («Мылодрама» (16+), «Полицейский с Рублевки» (16+), «Чернобыль. Зона отчуждения» (16+)). Сериал «Подслушано» — совместный проект «МТС Медиа» и компании Legio Felix.
Главные герои этой истории — подростки, учащиеся средней школы. Пятеро друзей — Юра, Джулс, Лика, Крест и Костя — замечают, что их одноклассники, казалось бы, не связанные друг с другом, стабильно пропадают. Учителя объясняют это внезапным решением их родителей о переезде в другой город. Родители не обращают на это внимания, предполагая, что ребенок просто тяжело заболел и находится в местной больнице. Но героев эти объяснения не кажутся правдоподобными. Пятеро друзей решают инициировать собственное расследование с помощью социальных сетей и паблика «Подслушано».
В ролях: Александр Новиков, Валентина Ляпина, Никита Патуев, Кристина Корбут, Егор Абрамов, Денис Васильев, Екатерина Симаходская. Продюсеры – Игорь Мишин , Алексей Тутаринов, Аня Мирохина.
По словам генерального директора МТС Медиа и продюсера проекта Игоря Мишина, детективная история о подростках, расследующих таинственные исчезновения своих одноклассников, нацелена на аудиторию зрителей, которым столько же лет, сколько и героям на экране. «"Подслушано" — это его второй наш проект в формате киносторис. Зритель сам решает, как и сколько смотреть — если есть время, можно выбрать формат полного метра, в обратном случае — небольшие эпизоды по 10-15 минут в формате сторис, разделенные по смыслу».
Премьера киносторис «Подслушано» состоялась 31 мая эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION.