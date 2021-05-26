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Культура

В онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера триллера о соцсетях «Подслушано»

01.06.2021 12:23|ПсковКомментариев: 0

Онлайн-кинотеатр KION объявляет о премьере оригинального проекта в формате киносторис «Подслушано» (18+). Эта история про современных подростков, которые отказываются принять ложь взрослых и хотят получить ответы на свои вопросы благодаря социальным сетям.

Для этого им придется столкнуться не только с мистическими обстоятельствами, но и со вполне реальными трагедиями в жизни своих одноклассников. Большая часть событий развернется в социальных сетях, которые не только соединяют давно потерянных однокашников, но и таят в себе ряд опасностей и угроз, раскрытию которых создатели уделят немало экранного времени.

 

Режиссер-постановщик и автор сценария — Илья Куликов («Мылодрама» (16+), «Полицейский с Рублевки» (16+), «Чернобыль. Зона отчуждения» (16+)). Сериал «Подслушано» — совместный проект «МТС Медиа» и компании Legio Felix.

Главные герои этой истории — подростки, учащиеся средней школы. Пятеро друзей — Юра, Джулс, Лика, Крест и Костя — замечают, что их одноклассники, казалось бы, не связанные друг с другом, стабильно пропадают. Учителя объясняют это внезапным решением их родителей о переезде в другой город. Родители не обращают на это внимания, предполагая, что ребенок просто тяжело заболел и находится в местной больнице. Но героев эти объяснения не кажутся правдоподобными. Пятеро друзей решают инициировать собственное расследование с помощью социальных сетей и паблика «Подслушано».

В ролях: Александр Новиков, Валентина Ляпина, Никита Патуев, Кристина Корбут, Егор Абрамов, Денис Васильев, Екатерина Симаходская. Продюсеры – Игорь Мишин , Алексей Тутаринов, Аня Мирохина.

«Фильм "Подслушано" о двух мирах, которые разделены невидимой стеной. К сожалению, это мир детей и мир взрослых, и оба этих мира не слышат друг друга, даже когда настает период трагедии или большой проблемы. Каждому миру приходится рассчитывать только на себя. Как это часто встречается и в реальной жизни, взрослые не слышат детей, а дети не хотят услышать взрослых. Им приходится создавать свои миры и решать свои проблемы самим или с друзьями. Так было и будет всегда, пока миры не начнут прислушиваться друг к другу. Только тогда им можно будет помочь. Социальные сети - это примета нашего времени. Да, это большой источник пользы, но при этом это такой же большой источник угрозы. К нему нужно быть внимательным, помнить, что это неизвестная цифровая маска, за которой каждый может стать кем угодно и, если тебе кажется, что это друг, это еще не значит, что это друг. Если тебе кажется, что это враг, это еще не значит, что это враг. Об этом современном цифровом мире, в котором доминируют скрытые профили, сети и тайные группировки мы и хотим поговорить», - сказал режиссер-постановщик и автор сценария Илья Куликов.

По словам генерального директора МТС Медиа и продюсера проекта Игоря Мишина, детективная история о подростках, расследующих таинственные исчезновения своих одноклассников, нацелена на аудиторию зрителей, которым столько же лет, сколько и героям на экране. «"Подслушано" — это его второй наш проект в формате киносторис. Зритель сам решает, как и сколько смотреть — если есть время, можно выбрать формат полного метра, в обратном случае — небольшие эпизоды по 10-15 минут в формате сторис, разделенные по смыслу».

Премьера киносторис «Подслушано» состоялась 31 мая эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION.

Теги: #мтс #фильмы #кинотеатр
Источник: Псковская Лента Новостей
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