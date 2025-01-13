«Беседка»: Безопасная зима. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 15 января.
Гости студии — заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин, заместитель руководителя территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам Псковской области) Игорь Зарытовский.
Они рассказали, как провести зиму безопасно. Ведущая — Любовь Кузнецова.