Аркадий Мурылев: За десять лет проблемы бизнеса не изменились

Российский бизнес сталкивается со схожими проблемами на протяжении более чем 10 лет. Об этом уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев сказал в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что на федеральном и региональном уровне бизнес-омбудсмены добились создания единого реестра проверок. Это инструмент, который позволяет бизнесу прогнозировать свою деятельность. Также была введена замена штрафа предупреждением при первичном нарушении.
«Также сейчас орган, получив анонимную жалобу, не может "закошмарить" бизнес проверками. На региональном уровне это консолидация сил бизнес-сообщества. Мы открыто и публично принимаем решения, не каждый сам по себе, а общими усилиями. У нас произошла явная консолидация сил», – уточнил бизнес-омбудсмен.