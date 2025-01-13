Экономика

Аркадий Мурылев: За десять лет проблемы бизнеса не изменились

Российский бизнес сталкивается со схожими проблемами на протяжении более чем 10 лет. Об этом уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев сказал в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На федеральном уровне до сих пор отсутствует уполномоченный по правам предпринимателей, бизнес-сообщество не может выбрать, кого представить президенту на эту должность. Многое за десять лет изменилось, но те вызовы, которые привели к созданию института в то время, ничем не изменились. Сейчас ставятся те же задачи: это увеличение малого и среднего бизнеса, работа с другими странами. Этот институт создавался по инициативе самого бизнеса. У многих организаций есть структуры, которые занимаются правами бизнеса. И этих проблем меньше не стало. Мировые проблемы также отражаются на бизнесе», – сказал Аркадий Мурылев.

Он отметил, что на федеральном и региональном уровне бизнес-омбудсмены добились создания единого реестра проверок. Это инструмент, который позволяет бизнесу прогнозировать свою деятельность. Также была введена замена штрафа предупреждением при первичном нарушении.

«Также сейчас орган, получив анонимную жалобу, не может "закошмарить" бизнес проверками. На региональном уровне это консолидация сил бизнес-сообщества. Мы открыто и публично принимаем решения, не каждый сам по себе, а общими усилиями. У нас произошла явная консолидация сил», – уточнил бизнес-омбудсмен.