Культура

Россиян предупредили о двукратном росте цен на книги

Традиционные книги к 2025 году подорожают вдвое, а цены на электронные издания не изменятся. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Российский книжный союз (РКС).

По мнению экспертов, рост цен на книги связан не только с развитием интернет-технологий, но и с ценами на офсетную бумагу и картон. Множество производителей бумаги объявили о предстоящем повышении цен на 6-15%, объясняя его ростом стоимости сырья, энергии и транспортных расходов.

Как сказал президент РКС Сергей Степашин, чтобы остановить удорожание книжной продукции, необходим госконтроль за обоснованностью повышения цен и ценообразованием при внутренних и зарубежных поставках. «По имеющейся у нас информации, стоимость картона, предоставляемого некоторыми ключевыми поставщиками, прибавила порядка 50% с начала 2021 года, а офсетной бумаги — 39%», — заметил он.

Руководитель PR-отдела департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы «Эксмо-АСТ» Мария Бабий добавила, что, принимая во внимание снижение покупательской способности населения, издательства стараются сдерживать рост цен на книги в пределах инфляции.

По прогнозу консультанта Союза предприятий печатной индустрии Елены Шитиковой, в 2021 году книги из-за увеличения цены бумаги могут подорожать в среднем на 10%.