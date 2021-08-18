Культура

Мифологизацию Александра Невского и Александра Пушкина обсудили на Пушкинских чтениях

Мифологизацию Александра Невского и Александра Пушкина обсудили на Михайловских Пушкинских чтениях в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» сегодня, 21 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

«Своего рода камертоном научных Михайловских Пушкинских чтений "Небом избранный певец" стало выступление известного российского искусствоведа, философа и историософа, кандидата исторических наук, преподавателя Богословско-педагогических курсов святого Иоанна Богослова Санкт-Петербургской Духовной академии и семинарии Юрия Соколова», - отметили в музее.

Смотрите также Традиционные Михайловские Пушкинские чтения открылись в Псковской области

Темой вступительного слова, которое произнес Юрий Соколов, стала природа и актуализация исторической мифологии на примере Александра Невского и Александра Пушкина. Разведенные временем — шестью веками — два этих человека стали, каждый по своему, «именем России», вместилищем исторического смысла в сознании наших современников.

«Самое значимое в истории неизбежно мифологизируется, потому что лишь художественный образ способен преодолеть временные границы», — сказал Юрий Соколов, отвечая на вопрос о том, почему Александр Невский, возможно и не самый сильный полководец своего времени, тем не менее, стал в истории и в политике таким же "нашим всем", как и Пушкин в поэзии и культуре.

«Герой тот, кто точнее прочих понял свое место и значение в настоящем и принял его без сомнений, рассуждений и ропота, — подытожил Юрий Соколов. — И счастлива та нация, которая помнит имена и деяния своих героев и стремится к идеалу вопреки мерзостям бытия».

Напомним, что работа чтений «Небом избранный певец» распланирована на два дня. Сегодняшнее пленарное заседание провел Юрий Соколов. Позднее материалы чтений опубликуют в научно-популярном издании «Михайловская пушкиниана», которое выходит в свет силами музея-заповедника с 1996 года, и к этому дню насчитывает уже 82 выпуска.