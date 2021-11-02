Культура

Великолукскую поэтессу наградили серебряным Александровским знаком

Серебряным нагрудным Александровским знаком наградили великолукскую поэтессу Людмилу Скатову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

Фото: Псковское региональное отделение Союза писателей России

Серебряный нагрудный знак в форме императорского вензеля учредило Русское просветительское общество имени императора Александра III для награждения деятелей, имеющих значимые заслуги в области русского просвещения.

20 октября, в день памяти государя-миротворца, нагрудным знаком отметили пять человек, среди которых была великолукская поэтесса, публицист, литературовед.

Награду Людмила Скатова получила за создание в своем творчестве образа дореволюционной России и подлинной летописи «Белой борьбы».