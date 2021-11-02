Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
псков лучший кофе
детские прививки польза или риск?
топи печь правильно
«Справедливая Россия» возвращает деньги
защити дачу от воров
Концерт рок-группы «Ария»
морально сильные
Телефон прямого эфира 56-73-72
работа затылком
декодируем QR-реальность
выбор в пользу жизни
 
 
 
ещё Культура 02.11.2021 15:078 Памятник Петру I отливают в Пскове 03.11.2021 13:280 Великолукскую поэтессу наградили серебряным Александровским знаком 03.11.2021 09:532 Уникальный храм в Мелетово вновь оказался под угрозой «недореставрации» 03.11.2021 08:102 Продюсер призвал повысить процент окупаемости российских фильмов 02.11.2021 21:032 В архиве рассказали, как в 19 веке псковичи предлагали разобрать крепостные стены на стройматериалы 02.11.2021 15:078 Памятник Петру I отливают в Пскове
 
 
 
Самое популярное 28.10.2021 14:1210 Только 2% привитых псковичей переносят COVID-19 в тяжелой форме 01.11.2021 13:119 Компания «Мессиер» планирует возродить в Псковской области льняное производство 27.10.2021 16:179 Дизайнерскими крышками люков в Пскове заинтересовались коллекционеры 30.10.2021 20:406 Псковичам рекомендовали минимизировать социальные контакты в нерабочие дни 27.10.2021 11:551 «Единая Россия» мобилизует волонтерские центры в регионах в связи с пиковой нагрузкой на здравоохранение
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Великолукскую поэтессу наградили серебряным Александровским знаком

03.11.2021 13:28|ПсковКомментариев: 0

Серебряным нагрудным Александровским знаком наградили великолукскую поэтессу Людмилу Скатову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

Фото: Псковское региональное отделение Союза писателей России

Серебряный нагрудный знак в форме императорского вензеля учредило Русское просветительское общество имени императора Александра III для награждения деятелей, имеющих значимые заслуги в области русского просвещения.

20 октября, в день памяти государя-миротворца, нагрудным знаком отметили пять человек, среди которых была великолукская поэтесса, публицист, литературовед.

Награду Людмила Скатова получила за создание в своем творчестве образа дореволюционной России и подлинной летописи «Белой борьбы».

Теги: #великие луки #поэзия #награда
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Что для вас День народного единства?
В опросе приняло участие 194 человека
03.11.2021, 13:280 Великолукскую поэтессу наградили серебряным Александровским знаком 03.11.2021, 13:160 «Единая Россия» предложила увеличить финансирование ряда направлений социальной политики 03.11.2021, 13:031 Начинается видеотрансляция круглого стола, приуроченного к Дню народного единства 03.11.2021, 12:560 Новые опорные части устанавливают на путепроводе в составе трассы Р-23 под Невелем
03.11.2021, 12:420 Красногородца отправили на обязательные работы за повторное нетрезвое вождение 03.11.2021, 12:304 В Петербурге полиция задержала блогеров, одевших варежки на памятник 03.11.2021, 12:140 «Подстрочник»: Есть ли единство и согласие в нашем обществе? 03.11.2021, 12:101 Депутат Госдумы: Производство льна даст импульс для развития Псковской области
03.11.2021, 12:030 Почти 285 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 03.11.2021, 12:003 Псковская школьница предложила оплачивать походы в кафе шагами 03.11.2021, 11:510 Еще пять человек скончались от коронавируса в Псковской области 03.11.2021, 11:352 В России обстреляли здание ковидной больницы и машину врача реанимации
03.11.2021, 11:266 Псковичам предлагают воспользоваться удобным сервисом доставки еды 03.11.2021, 11:120 Водитель получил травмы при съезде автомобиля в кювет в Опочецком районе 03.11.2021, 11:050 Пользователи ВТБ Онлайн смогут войти в мобильное приложение в маске 03.11.2021, 11:000 Мужчина пострадал при падении с мотоцикла на Рижском проспекте в Пскове
03.11.2021, 10:552 Новый туалет не планируют устанавливать на автостанции в Изборске 03.11.2021, 10:441 Зеркал старинных красота: мир отражений дома «У Покровки» 03.11.2021, 10:390 День преподавателя высшей школы будут отмечать 19 ноября 03.11.2021, 10:310 Новую воркаут-площадку установили в Великих Луках
03.11.2021, 10:150 За несколько дней псковичи отдали мошенникам более 1,5 млн рублей 03.11.2021, 10:080 Псковских студентов научат принимать роды на симуляторе 03.11.2021, 09:532 Уникальный храм в Мелетово вновь оказался под угрозой «недореставрации» 03.11.2021, 09:372 4 копейки определили подрядчика по 150-миллионому контракту на ремонт улицы Труда в Пскове
03.11.2021, 09:222 Цены на автомобили в России могут вырасти еще на 5% 03.11.2021, 09:112 Сильный туман ожидается в Псковской области 03.11.2021, 08:581 Псковичам рекомендуют уточнять прогноз погоды перед осенней рыбалкой 03.11.2021, 08:412 Садовод предсказала в России зиму с резкими перепадами температуры
03.11.2021, 08:2815 Врач прокомментировал теории противников вакцинации от COVID-19 03.11.2021, 08:102 Продюсер призвал повысить процент окупаемости российских фильмов 03.11.2021, 07:521 Правительство засекретит закупки Росгвардии и ФСО 03.11.2021, 07:350 Пьяный невельчанин угнал чужой «Форд» и попался полиции
03.11.2021, 07:174 Подорожание молочных продуктов допустили в Минсельхозе 03.11.2021, 07:006 Ученые разработали тест на поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса 02.11.2021, 22:3112 До 140 тысяч рублей может получать врач-педиатр в Пскове 02.11.2021, 22:240 Наталья Федорова проконтролировала ход ремонта ФАПа в Псковском районе
02.11.2021, 22:060 Островский суд признал запрещенной информацию на ряде сайтов по продаже водительских прав 02.11.2021, 21:491 Почти 380 нарушений земельного законодательства выявили в Псковской области 02.11.2021, 21:440 Юные шахматисты из Пскова стали победителями первенства области 02.11.2021, 21:272 ГИБДД усиливает работу на дорогах в Псковской области в нерабочие дни
02.11.2021, 21:230 Более 70 государственных и муниципальных услуг предоставляют онлайн в Псковской области 02.11.2021, 21:186 Волонтеров для доставки продуктов пожилым людям ищут в Пскове 02.11.2021, 21:032 В архиве рассказали, как в 19 веке псковичи предлагали разобрать крепостные стены на стройматериалы 02.11.2021, 20:470 Жители Северо-Запада более 65 тысяч раз вернули покупки в интернет-магазины
02.11.2021, 20:280 В псковской спортшколе объявили набор в секцию велоспорта 02.11.2021, 20:110 Сотрудников псковского сельхозпредприятия наградили почетными грамотами 02.11.2021, 19:560 Скутерист врезался в автомобиль в Пушкиногорском районе 02.11.2021, 19:339 Псковский депутат призвал не штрафовать за нарушение масочного режима
02.11.2021, 19:186 Денис Иванов: Эпоха Братчикова — период перемен для Пскова 02.11.2021, 18:580 Шесть объектов Псковской области вошли в сборник «Сельский туризм. Лучшие практики России» 02.11.2021, 18:3711 Названы три района Псковской области с самым низким уровнем вакцинации 02.11.2021, 18:200 Проверить знания в этнографии приглашают псковичей
02.11.2021, 18:000 Неприятное с бесполезным 02.11.2021, 18:000 Псковские учителя прошли в федеральный этап Всероссийского конкурса классных руководителей 02.11.2021, 17:581 Минобрнауки разрешило вузам продолжить удаленную работу после 7 ноября 02.11.2021, 17:550 Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в псковских колониях
02.11.2021, 17:510 Более 80 экоуроков провели в псковских школах при поддержке завода «Титан-Полимер» 02.11.2021, 17:450 Дожди ожидаются в Псковской области 3 ноября 02.11.2021, 17:410 Олег Грицаев: Один в поле не воин 02.11.2021, 17:340 Сигареты стоимостью более 3,5 млн рублей не пропустили через границу в Невельском районе
02.11.2021, 17:230 Определен подрядчик для ремонта почти 40 км дороги в Себежском районе 02.11.2021, 17:142 Спортивная фотосессия прошла у финалисток конкурса «Мисс Псков - 2021» 02.11.2021, 17:080 Жилой дом сгорел в Пушкиногорском районе 02.11.2021, 17:028 Троицкий мост: традиции или инновации?
02.11.2021, 16:436 Александр Козловский рассказал о своем отношении к Дню народного единства 02.11.2021, 16:347 Мне будет не хватать Олега Брячака в Псковской гордуме — Денис Иванов 02.11.2021, 16:207 Власти не планируют продлевать нерабочие дни в Псковской области 02.11.2021, 16:150 Псковский драмтеатр показал спектакль «Смерть Тарелкина» в Москве
02.11.2021, 16:080 Песков ответил на вопрос о продлении нерабочих дней после 7 ноября 02.11.2021, 16:031 Астроном-любитель из Пскова сфотографировал туманность в созвездии Персея 02.11.2021, 15:491 Андрей Маковский: Псковское областное Собрание – самый конкурентный парламент на Северо-Западе 02.11.2021, 15:410 В расписание авиарейсов из Москвы в Псков внесли изменения
02.11.2021, 15:389 Денис Иванов поддержал введенные из-за коронавируса ограничения 02.11.2021, 15:232 Порядка 25% нового государственного бюджета направят на социальную сферу 02.11.2021, 15:078 Памятник Петру I отливают в Пскове 02.11.2021, 15:015 Дед Мазай и QR-зайцы
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru