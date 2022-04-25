Культура

Лауреат всероссийских конкурсов проведет вечер вокальной музыки в Пскове

Вечер вокальной музыки победительницы телевизионного конкурса «Золотой голос России» Кристины Евдокимовой состоится 6 мая в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.

Кристина Евдокимова - лауреат всероссийских и международных конкурсов, дважды лауреат премии «Молодежь Псковщины». Кроме того, участие в мероприятии примет известный пианист Борис Шелков.

Встреча пройдет в Детской музыкальной школе №1 имени Н. А. Римского-Корсакова. Начнется она в 19.00, вход будет свободным.