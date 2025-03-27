Культура

Спасти или снести?

На 43-й сессии Псковского областного Собрания депутаты поддержали внесенный в Госдуму проект федерального закона об упрощенном порядке исключения памятников из регионального списка объектов культурного наследия. Почему одобрение этой законодательной инициативы важно для региона, помогут ли изменения улучшить облик областного центра и какие опасения вызывает инициатива - в материале Псковской Ленты Новостей.

Законопроект предлагает наделить органы госвласти субъектов РФ полномочиями по принятию актов об исключении из единого государственного реестра объектов культурного наследия регионального и местного значения в случае подтверждения необоснованности принятия их под государственную охрану.

Почему возникла необходимость в таком законопроекте? Начнем с простого примера. Наверное, всем псковичам знаком дом по адресу улица Труда, 4 — полуразвалившееся зияющее черными окнами здание. Десятки раз его выставляли на торги, но инвесторы не спешили с покупкой. Оно и понятно — послевоенная постройка является объектом культурного наследия регионального значения. А это значит, что вместе с памятником арендатор приобретет множество ограничений и проблем, в том числе финансовых, связанных с дальнейшим его содержанием.

Напротив находятся другие развалины — тоже объекта культурного наследия. Но у бывшей городской усадьбы Жуковых богатая история. Это образец здания промышленно-хозяйственного назначения, характерного для купеческих усадеб середины XIX - начала XX века. В отличие от него ценность дома на Труда, 4 только в том, что он старый — 1947 года постройки.

Поэтому наделение региона полномочиями по исключению этого и других не имеющих особой исторической ценности зданий из реестра объектов культурного наследия помогло бы найти желающих покупать такие здания и приспосабливать их для современного использования. Потому что пока эти дома являются памятниками, на них просто больно смотреть и страшно проходить мимо.

Решает экспертиза

Кстати, этот дом на Труда, 4, как наглядный пример памятника, ценность которого очень спорна, не раз упоминали участники обсуждения законопроекта об упрощении снятия с госохраны объектов культурного наследия на сессии.

«Этот дом все знают. Двухэтажное здание. От центра города пешком три минуты идти. За один рубль его никто не купил. Почему не купил? Да потому что объект культурного наследия! А это предполагает столько всяких разных сложностей при работе с этим объектом. Его нельзя снести, нужно каждый кирпич, гвоздь и доску согласовывать непонятно с какими комиссиями. У нас в городе таких развалин десятки. И они так и будут развалинами, пока мы с вами не примем каких-то мер, чтобы упростить процедуру», - выступил в поддержку законопроекта депутат Олег Брячак.

По его словам, нужно либо упростить процедуру исключения таких зданий из перечня объектов культурного наследия, либо каким-то образом сделать так, чтобы с ними можно было работать. «Вопрос у меня следующий: например, этот дом на Труда, 4 можно исключить из перечня, чтобы там построили другой дом? Потому что реставрировать эти здания нельзя, они гнилые внутри все. Его надо убирать и строить заново. Вот это будет самое правильное решение», - уверен депутат.

«Рассуждать на тему «можно-не можно» должны специалисты, которые будут проводить экспертизу», - прокомментировал выступление коллеги заместитель председателя областного парламента Александр Братчиков. И передал слово председателю профильного комитета по охране объектов культурного наследия Вадиму Нэдику, чтобы он пояснил, как будет проходить эта процедура.

Однако Вадим Нэдик сначала обратил внимание на другие факты. Во-первых, оказывается, есть надежда, что страшный дом на Труда больше не будет пугать псковичей и туристов. Нашелся инвестор, который взял на себя заботы о памятнике. «Если говорить о Труда, 4, у него уже есть собственник, и работы начались. И вообще вопрос о нем нужно с повестки снять. Дом будет в очень короткий срок приведен в порядок», - пообещал председатель комитета.

Во-вторых, он обратил внимание на то, что большая часть псковских развалин находится в частной собственности физических и юридических лиц. «Если мы посмотрим внимательно на нашу любимую Романову горку (Советская, 50, 52, 52а), здания там физические лица купили достаточно давно, более 10 назад. А когда сроки для разработки проекта и проведении работы на объекте, установленные органом охраны, истекают, начинаются интересные явления — перепродажи. Сначала учредитель, физическое лицо, перепродает своей же организации - юридическому лицу. Потом через три года возвращает», - рассказал он.

Такая ситуация, по его словам, с водонапорной башней в Печорах и со многими другими объектами. «Я к тому, что мы слышим эту критику, она обоснованная. Но что мы конкретно делаем? Мы практику перепродажи не допускаем. Начиная с 2022 года, при помощи обращения в судебные органы мы блокируем возможность регистрации сделок с ними. И начали уже изъятие объектов», - сказал Вадим Нэдик.

Например, в суде рассматривается изъятие Дома Оглоблиной на улице Герцена, 13. «Там такая же история — перепродавался несколько раз. И собственник решил, что самым простым способом будет исключение этого объекта из реестра. То есть 10 лет разбирали по кирпичику, а теперь решили, что он утратил историко-культурную ценность и надо снимать с учета!», - отметил он.

Поэтому, по мнению председателя комитета, не нужно «упрощать процедуру до того, что давайте снесем и построим новый дом». «А что мы тогда сохраняем?», - высказал озабоченность он.

Но инициативу дать регионам возможность проводить оценку своего исторического и культурного наследия и если оно таковым не является — исключать из реестра, он поддержал: «Есть пословица: сам пишу — читать в люди хожу. Мы сами включаем в реестр ОКН свои региональные объекты, а чтобы исключить их, нам нужно согласие и «благословение» федерального центра. Субъекту предлагается самостоятельно эти вопросы решать, и я вижу в этом благое дело».

Но при этом Вадим Нэдик подчеркнул, что «никакого послабления по факту нет». «Экспертиза как была, так и остается», - сказал он.

Наделяет полномочиями и не ущемляет права

Несколько слов в поддержку законопроекта сказал и председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов. Он напомнил, что в регионе есть еще памятники, которые зарегистрированы по ошибочным адресам, а «их там нет и не было». «Вадим Анатольевич (Нэдик — прим.) приводил пример с партизанским лагерем, который был задокументирован в 50-х годах, в 60-х его уже не нашли. При этом охранная зона там существует!», - сказал депутат.

Олег Брячак согласился, что «если вопрос касается действительно памятника, то надо подходить к этому скрупулезно и ответственно». Но речь о другом: в 90-х годах объекты десятками вносили в перечень ОКН для того, чтобы получать из федерального центра деньги на их содержание. «Тогда была совершена ошибка. В этот перечень были внесены объекты, которые не представляют историческую ценность. И надо голосовать «За», потому что законопроект хоть как-то эту процедуру упрощает», - заметил он.

И опять вспомнил о доме на Труда, 4. «Ну какой же это памятник культурного наследия? Обычный дом, где живут бомжи, 50-го года постройки. Не является он исторически ценным объектом. Мы должны подумать, как их убрать - эти гнилые зубы во рту нашего города», - заключил он.

В рамках обсуждений были высказаны и опасения. Так, депутат Артур Гайдук заметил, что закон можно принять только в том случае, если в процедуре изъятия объекта из реестра ОКН будет участвовать представительная власть. «В противном случае решение об изъятии может быть принято по команде одного человека в угоду любым застройщикам. Должны быть механизмы исключения объектов, которые попали в реестры случайно. Но нельзя допускать в процедуру механизм, который может сделать подобные исключения тайными», - сказал он.

С ним не согласился вице-спикер Собрания Виктор Остренко. «Этим вопросом должны заниматься специалисты, которые проводят историко-культурную экспертизу. В каждом случае они выносят решение относительно состояния объекта и того, относится ли он к объектам культурного наследия и должен ли он быть исключен из этого перечня», - уверен депутат.

По его словам, предложение касается тех случаев, где скорее всего были приняты ошибочные решения. Также закон, по его мнению, «дает дополнительные основания органам исполнительной власти, которые наделены полномочиями в отношении объектов культурного наследия, нести полноту ответственности, в том числе, и за сохранность данных объектов». «В послевоенное время наш город был практически разрушен. И если бы относились ко всем разрушенным объектам, как к несостоятельным объектам культурного наследия, то сегодня Псков был бы похож на обычный промышленный город и не сохранил бы историко-культурного наследия губернского города, за что ратовали искусствоведы, реставраторы, которые занимались его восстановлением»,- отметил он.

«Сама картинка, которая представлена в рамках законодательной инициативы наделяет полномочиями органы власти субъекта и никоим образом не ущемляет права объектов культурного наследия», - резюмировал Виктор Остренко.

По итогам обсуждения депутаты большинством голосов поддержали законодательную инициативу.

Без «мервых душ», но под контролем

Если федеральный закон также будет принят, то плюсы несомненно будут. Например, благодаря ему станет невозможной ситуация из разряда «Видишь памятник? - Нет. - А он есть». Потому в регионе достаточно объектов, которые утрачены, но продолжают фигурировать в Едином госреестре памятников истории и культуры.

За то, чтобы очистить перечень от этих «мертвых душ», давно уже выступают члены Общественного совет при региональном комитете по охране объектов культурного наследия.

«Мы этим вопросом занимается больше пяти лет. И я лично с командой нашего совета поднимала вопрос о «мертвых душах». Дело в том, что давно было выявлено огромное количество поставленных на учет объектов культурного наследия, которых практически не существует. Мы делали мониторинг и давно бьемся, чтобы убрать памятники, которых уже не существует. Речь идет только о тех объектах, местоположение которых нельзя определить. Например, мы подходим к дому, а там стоит многоэтажный или пятиэтажный дом, который на бумаге является объектом культурного наследия. Это значит, что при внесении были допущены ошибки, и в список внесли памятник, который уже не существует. Поэтому в списках нужно навести порядок», - отметила председатель совета Наталья Савицкая.

При этом, по ее словам, другие ситуации «надо внимательно рассматривать, чтобы объекты, которые кому-то интересны по другим причинам, не были убраны».

Подходить к изменениям в законодательстве «осторожно, аккуратно и обоснованно» советует и псковский архитектор Владимир Шуляковский. Но с другой стороны, по его словам, «ничто не вечно и никто не безгрешен, и были ошибки с памятниками».

«Памятники когда-то в реестр вносились списками. И если сейчас их списками выкидывать — то можно дров наломать. В принципе идея здравая, но надо отнестись к ней аккуратно», - сказал он.

Также Владимир Шуляковский обратил внимание на то, что в признанных исторически ценными постройках есть разные уровни охраны: «Есть объект культурного наследия федерального значения — это одно. Есть объекты культурного наследия регионального значения — там как бы всё несколько попроще. Есть такое понятие, как ценные градоформирующие объекты, которые сами по себе не являются выдающимися памятниками, но они ценный элемент среды. К последним категориям, к ним требования гораздо проще. На мой взгляд, многие объекты культурного наследия хорошо было бы перевести в эту категорию».

По его словам, тогда с одной стороны, упрощается работа для потенциальных инвесторов, а с другой стороны, они все равно находятся под контролем органа охраны. «Там не сделаешь всё что угодно, как-то накосячить тоже невозможно. Но список объектов культурного наследия как-то подвергнуть ревизии не мешало бы. Может, что-то включить, а что-то исключить», - подчеркнул он.

Пока и у общественности, и у экспертов вопросы и сомнения есть. Но в любом случае передача полномочий по исключению объектов из реестра ОКН на уровень региона не отменяет прохождения историко-культурной экспертизы. А это значит, что по-настоящему ценные псковские памятники никто не сможет просто так исключить из перечня культурного наследия. Такие объекты по-прежнему находятся под охраной.

Светлана Синцова

Фото Псковского областного Собрания и из архива ПЛН