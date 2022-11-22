Культура

Вечер памяти поэта и прозаика Натальи Лаврецовой пройдёт в Пскове

Вечер памяти поэта и прозаика Натальи Лаврецовой пройдёт сегодня, 22 ноября, в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

В библиотеке в 17.00 пройдёт совместное с Псковским региональным отделением Союза писателей России мероприятие под названием «И всё же: числюсь по России. С припиской: Савкина Гора...».

Наталя Лаврецова родилась в городе Кемь Карельской АССР 22 ноября 1955 года, а уже в 1973 году начала публиковаться сначала в петрозаводской газете «Комсомолец», а потом в журналах «Наш современник», «Юность», «Слово».

С 1980 по 1985 годы она работала учёным-лесоводом в Пушкинском заповеднике, потом цветоводом на пушкиногорской турбазе, корреспондентом газеты «Путь Ильича» в городе Судак, заведующей литературной частью в Государственном театре кукол (Петрозаводск) и пресс-атташе при Государственном ансамбле «Кантеле». С 1994 года член Союза писателей России, в 1997 году окончила московские Высшие литературные курсы.

Пушкиногорью Наталья Лаврецова посвятила свои книги «Возле Савкиной горы» (Псков, 2013) и «Трость Пушкина» (Пушкинские Горы, 2010), за которую получила премию администрации Псковской области за 2010 год. Она является также лауреатом Международной пушкинской премии (Нью-Йорк), литературной премии имени Бориса Кравченко (Петрозаводск, Карелия), литературной премии «Иван Виноградов – духовный витязь России» (Псков).

Повесть Натальи Лаврецовой про подростков 70-х годов «Зелёное солнце» была опубликована в журнале «Юность» в 2011 году. Наталья Лаврецова также написала книгу «Ритмы судьбы» про государственный ансамбль «Кантеле», является автором многочисленных рассказов, повестей, пьес и сборников стихотворений. Скончалась 4 октября 2022 года. Похоронена в Пушкинских Горах.