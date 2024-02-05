Культура

О сохранении языка сето рассказали в музее-заповеднике «Изборск»

Международный день родного языка отмечается в России и мире 21 февраля. В честь этого музей-усадьба народа сето в деревне Сигово Печорского района приглашает на экскурсии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

Фото: музей-заповедник «Изборск»

На экскурсиях можно познакомиться с бытом и обычаями народа сето, услышать сетоские сказки и песни «леело».

«Носителей языка сето в Псковской области осталось совсем немного. Родной язык сето передается из поколения в поколение, от матери и отца к ребенку. Лишь в той семье, в которой по-настоящему осознается ценность владения родным языком, рождается и воспитывается патриот своей малой родины», - отметили в музее.

Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск» при поддержке правительства Псковской области бережно хранит нематериальное наследие народа сето, в том числе и неотъемлемую часть этого наследия – живой сетоский язык, добавили в музее-заповеднике

Ежегодно в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово работает традиционный лингвистический детский лагерь «Лето в королевстве сето». В Сигово съезжаются воспитанники разных образовательных учреждений Печорского района. Для посетителей лагеря представители народа сето проводят разнообразные мероприятия, знакомящие с языком и культурой малочисленного народа. У сето нет письменности, поэтому обучение языку осуществляется непосредственно в бытовом общении, а также через национальный фольклор – песни, игры и танцы.

Для участников лагеря организуются экскурсии по музею-усадьбе, мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни и различным рукоделиям (плетение поясов, набойка). Ребята изучают традиции земледелия и ставят спектакли по национальным сетоским сказкам, принимают участие в национальном празднике на Духов день – Кирмашах.

В 2022 году появился семейный сетоский ансамбль «Каарахельбе» («Овсяные хлопья»), участниками которого являются сотрудники музея-усадьбы народа сето. Ансамбль начинался с того, что Эне Лыйв приучала к сетоской песне свою дочь Юлю и трех внучек. Сейчас в ансамбле 9 человек. Молодой коллектив выступает на областных праздниках и фестивалях и за пределами региона и достойно представляет свою культуру.