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Культура

Голограмма Софьи Ковалевской приняла участие в открытии «Игр будущего» в Казани

22.02.2024 15:56|ПсковКомментариев: 1

Голограмма математика Софьи Ковалевской приняла участие в церемонии открытия «Игр будущего» в Казани. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Мемориальном музее-усадьбе С. В. Ковалевской. 

Фото и видео здесь и далее: Мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской

«В Казани торжественно открыли первые в истории международные фиджитал-игры. В программе − более двух десятков дисциплин на стыке реального и виртуального спорта. Не обошлось и без учёных! Ведущие оказались в библиотеке будущего, где Софья Ковалевская (в виде голограммы) проверила уровень их математических знаний, а также поделилась ценным советом», - рассказали в музее. 

Полностью трансляцию церемонии открытия можно посмотреть по ссылке

Теги: #музей
Источник: Псковская Лента Новостей
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