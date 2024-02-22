Культура

Голограмма Софьи Ковалевской приняла участие в открытии «Игр будущего» в Казани

Голограмма математика Софьи Ковалевской приняла участие в церемонии открытия «Игр будущего» в Казани. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Мемориальном музее-усадьбе С. В. Ковалевской.

Фото и видео здесь и далее: Мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской

«В Казани торжественно открыли первые в истории международные фиджитал-игры. В программе − более двух десятков дисциплин на стыке реального и виртуального спорта. Не обошлось и без учёных! Ведущие оказались в библиотеке будущего, где Софья Ковалевская (в виде голограммы) проверила уровень их математических знаний, а также поделилась ценным советом», - рассказали в музее.

Полностью трансляцию церемонии открытия можно посмотреть по ссылке.