Культура

Гитарист из Пскова стал дипломантом международного конкурса в Нижнем Новгороде

Дипломантом VIII Международного конкурса-фестиваля исполнителей на классической гитаре стал студент 4 курса Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Андрей Коборов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Как рассказал преподаватель по классу гитары Георгий Гребень, конкурс проходил 22 -25 февраля в городе Нижний Новгород.

Более 500 гитаристов со всей России, а также из Китая, Белоруссии и других стран Европы и Азии приняли участие в фестивале в очном и онлайн форматах.

«Этот конкурс с каждым годом развивается и становится значимым событием для нас, гитаристов. Благодаря замечательному музыканту, энтузиасту, организатору Григорию Новикову, конкурс прошел на высоком уровне и стал настоящим праздником гитарного искусства» - отметил Георгий Гребень.