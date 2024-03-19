Культура

В Пскове продолжается прием заявок на конкурс чтецов и исполнителей военной песни

Продолжается прием заявок на конкурс чтецов и исполнителей военной песни среди обучающихся 7-10 классов образовательных учреждений Союзного государства, посвященного 79-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.

Основные цели конкурса заключаются в том, чтобы сформировать у молодежи активную гражданскую позицию, уважение к бессмертному воинскому подвигу. Кроме того, приобщить обучающихся к литературно-исполнительской деятельности, а также укрепить культурные связи в молодежной среде Союзного государства.

Желающие принять участие в конкурсе могут попробовать себя в следующих конкурсных номинациях:

- военная песня (солисты, дуэты, ансамбли);

- военная песня с инструментальным сопровождением (солисты, дуэты, ансамбли);

- исполнение военных стихов и песен собственного сочинения;

- исполнение военной песни и прозы (чтецы).

Заявки принимаются до 14 апреля (включительно) по ссылке.

Далее конкурс пройдёт в несколько этапов. С 15 по 30 апреля жюри отсмотрит все заявленные работы. 10 мая пройдет финал. Все участники, прошедшие на этот этап, смогут выступить очно на концерте.

По всем возникающим вопросам можно писать на почту konkurs.pskovmol@gmail.com или обращаться по телефону 8 900 996-60-69 (Мария Яковлева, специалист отдела международных отношений и молодежных проектов).

Конкурс проводится АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» в рамках школьного военно-патриотического проекта «Россия – страна Героев» при поддержке правительства Псковской области.