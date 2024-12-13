Культура

К 165-летию художника Николая Дубовского

За свою творческую жизнь Николай Дубовской создал около 400 картин и тысячи этюдов. После смерти художник, некогда столь знаменитый и влиятельный, был незаслуженно забыт. В настоящее время его произведения представлены как в крупнейших, так и в провинциальных музеях страны, а также в частных коллекциях. Значение фигуры и творчества художника в истории русского изобразительного искусства, очевидно, со временем будут переосмыслены.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Одним из результатов ремонтно-реставрационных работ, проводимых в здании Картинной галереи Псковского музея-заповедника в 2018-2022 годах, стало увеличение экспозиционных площадей. Это обстоятельство позволило ввести в обновленную экспозицию новые произведения, которые ранее в силу разных причин редко или никогда не были представлены широкой аудитории. Среди них – картина Николая Дубовского «Полдень. Порт», созданная в 1913 году. Работа поступила в Псковский музей из Музея Академия художеств (1921), ранее экспонировалась на 43-й выставке Товарищества передвижных художественных выставок (ТПВХ) под названием «Полдень. В порту».

Картина принадлежит кисти художника, имя которого в наше время мало известно. Между тем, Николай Никанорович Дубовской (1859–1918) сыграл заметную роль в русском пейзажном искусстве рубежа веков, являлся ярким представителем «пейзажа настроения» и еще в 1890-е годы ставился современниками в один ряд с самыми знаменитыми пейзажистами эпохи: И. К. Айвазовским, И. И. Шишкиным, В. Д. Поленовым, И. И. Левитаном.

Будущий художник родился в Новочеркасске в семье потомственного казака Никанора Дубовского, войскового старшины Области войска Донского. По настоянию отца был определен в Киевскую Владимирскую военную гимназию, но рано проявил интерес к живописи и в 1877 году был назначен стипендиатом в Императорскую Академию художеств. Ученик М.К. Клодта, в 1881 году Дубовской до срока оставляет Академию и начинает преподавать рисование и черчение в Петербурге. Одновременно участвует в выставках Общества поощрения художеств, ТПХВ и зарубежных выставках. В 1886 году – член ТПХВ, с 1899 года – член правления Товарищества. В 1898 году Николай Дубовской получает звание академика, два года спустя становится действительным членом Академии художеств.

В 1890-х - 1900-х годах художник много ездил по России и часто бывал за границей, в частности в Италии, Греции, Турции, Швейцарии, Франции, Германии. В путешествиях он делал множество натурных зарисовок и этюдов, которые становились основой для будущих произведений.

На картине из Псковского собрания изображен порт южного города в разгар рабочего дня. Однако пристань, наполненная людьми, разгружающими многочисленные тюки, пирсы и пароходы – все эти элементы занимают только треть холста. Дубовской выбирает низкую линию горизонта, фокусируя внимание зрителя на необъятном пространстве неба, затянутого облаками, сквозь которые пробиваются и наполняют светом воздух солнечные лучи. В работах художника ощутим интерес к находкам современной французской живописи, прочитываемый в особом внимании к световоздушной среде и в изменяющемся характере мазка: если голубое небо с плотными белыми облаками написано художником вполне традиционно, то порт с двумя пирсами решен дробными цветовыми мазками, смешанными с бликами подвижного света. Ритм корпусных мазков позволяют автору еще более убедительно передать игру солнца на подернутой рябью поверхности воды и суету рабочего полдня на берегу. Сочетая крепкую академическую традицию и пленэрные наблюдения, художник создает панорамный пейзаж, отражающий через состояние природы эмоциональное переживание автора.

За свою творческую жизнь Николай Дубовской создал около 400 картин и тысячи этюдов. После смерти художник, некогда столь знаменитый и влиятельный, был незаслуженно забыт. В настоящее время его произведения представлены как в крупнейших, так и в провинциальных музеях страны, а также в частных коллекциях. Значение фигуры и творчества художника в истории русского изобразительного искусства, очевидно, со временем будут переосмыслены.

По материалам пресс-службы Псковского музея-заповедника