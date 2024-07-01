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Культура

Дружина «Северяне» расположит свой лагерь на историческом фестивале «Хельга»

02.07.2024 16:16|ПсковКомментариев: 0

Дружина «Северяне» расположит свой лагерь на историческом фестивале «Хельга» в деревне Выбуты Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали организаторы. 

Фотографии предоставили организаторы

«В первые на Псковскую землю придут дикие суровые варвары с Севера! На фестивале "Хельга" расположит свой лагерь дружина "Северяне"!» - поделились организаторы. 

Можно будет посмотреть, как жили древние племена готов, даков, кельтов, их быт, одежду, вооружение. Там расскажут, как воевали с Римской империей в I и II веках нашей эры.

Также зрителям будет продемонстрирована построенная деревянная крепость.

Начало фестиваля 6 июля в 12:00.

Напомним, XIII Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» состоится в деревне Выбуты Псковского района с 6 по 7 июля. Реконструкторы по традиции соберутся на родине княгини Ольги, чтобы показать гостям фестиваля ее эпоху, воссоздать традиции, быт и дух раннего Средневековья на территории Руси и Скандинавии. 

Возрастная категория 6+ 

Теги: #Хельга
Источник: Псковская Лента Новостей
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