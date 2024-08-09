Культура

ТОС меняет пол в Дновском районном культурном центре

В зале хореографии Дновского районного культурного центра, где занимается ансамбль танца «Контраст», начались работы по замене пола. Уже демонтированы старые доски и отремонтированы лаги. Об этом сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Шауркин / Telegram

Работы проводят благодаря победе ТОСа «Патриоты» в областном конкурсе. ТОС с участием Дновского районного культурного центра разработал проект по ремонту пола и получил средства на его реализацию.

Бюджет проекта – чуть более 500 тысяч рублей, из них 480 тысяч – областная субсидия, 20 тысяч – средства из районного бюджета, почти 10 тысяч рублей – инициативный вклад.

Работы по замене пола выполняет ИП «Захаров А.В.». Согласно договору подряда, объект должен быть сдан до 30 сентября.