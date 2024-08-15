Печорские дянки и дновские веретена представлены на псковской выставке «Наши традиции»

Выставка «Наши традиции», приуроченная к празднованию 80-летия Псковской области, открылась в Псковском областном центре народного творчества 26 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре Псковской области.
Фото здесь и далее: комитет по культуре Псковской области
На выставке представлены уникальные объекты нематериального культурного наследия региона: печорские дянки, дновские веретена, шелонские изделия из болотных трав и работы псковских кузнецов.
В день открытия вход на выставку свободный.
Выставка проходит по адресу: город Псков, улица Некрасова, дом №10.