Культура

Псковский музей запустил абонементы для школьников и студентов

К началу нового 2024/2025 учебного года Псковский музей-заповедник представил новые абонементы для дошкольников, школьников и студентов образовательных учреждений Пскова и Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Каждый абонемент включает цикл интерактивных программ и занятий, адаптированных в соответствии с возрастными особенностями участников. Занятия разработаны специально для углубленного изучения истории и культуры Псковского края.

Информацию можно уточнить по телефону: +78112292259.