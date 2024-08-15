Культура

В День туризма в «Михайловском» можно будет увидеть подорожную двухвековой давности

По случаю Всемирного дня туризма в предстоящую пятницу, 27 сентября, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает всех желающих на бесплатную экскурсию по выставке «Подорожная 1824. Дороги в жизни А. С. Пушкина». Эта экспозиция — одна из большого «дорожного проекта» Пушкинского заповедника — была создана к 200-летию приезда поэта в псковское Михайловское, в так называемую северную ссылку.

Павел Бунин. Из иллюстраций к «Евгению Онегину». Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, выставка «Подорожная 2024» развёрнута в выставочном зале «Музейная почта» в деревне Бугрово Пушкиногорского района.

Размышления о дороге — как в самом широком понимании этого слова, в контексте пути человека и творца, так и в буквальном — одна из самых интересных и, поэтому, сложных тем, убеждены в музее. Постоянно эта тема звучит и у Пушкина. Фактически, это о себе пишет поэт в повести «Станционный смотритель»: «...в течение двадцати лет сряду изъездил я Россию по всем направлениям; почти все почтовые тракты мне известны; несколько поколений ямщиков мне знакомы; редкого смотрителя не знаю я в лицо, с редким не имел я дела; любопытный запас путевых моих наблюдений надеюсь издать в непродолжительном времени». Действительно, по разным подсчётам, Пушкин проехал по дорогам современной ему России около 35 тысяч километров, бывал за Волгой, на Урале, в Крыму, на Кавказе, в Бессарабии и так далее.

Чтобы подробнее раскрыть многосоставный и весьма неоднозначный образ дороги в стихах, прозе и в письмах А.С. Пушкина, музейщики из «Михайловского» обратились к материалам сразу нескольких фондовых коллекций. Вниманию посетителей в экспозиции предложены произведения живописи, оригинальной и печатной графики. Это, в частности, виды мест, которые Александр Пушкин проезжал, следуя к месту ссылки в родовое имение. Есть здесь и иллюстрации к тем поэтическим и прозаическим произведениям Пушкина, где он обращается к мотиву дороги, странника в пути. Представлены на выставке образцы декоративно-прикладного искусства и «дорожного» быта — предметы, какими пользовались, с одной стороны, собственно путешественники и, с другой, люди, которое это путешествие обслуживали. Увидят участники бесплатной экскурсии и подорожные документы, с какими путешествовал Пушкин.