ЖКХ

Отопительный сезон в Псковской области начнется раньше срока

По многочисленным обращениям граждан отопительный сезон в Псковской области начнется раньше срока. Еще в пятницу, 20 сентября, глава региона Михаил Ведерников дал поручение ускорить подключение объектов социальной сферы и жилья к теплоисточникам в связи с серьезным понижением температуры воздуха, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

В понедельник вице-губернатор Василий Осипов и руководитель профильного комитета Сергей Грахов доложили губернатору о ходе работ. По информации докладчиков, с прошлой недели в районах области началась подача тепла в детские сады, школы, больницы и поликлиники. В ближайшие дни начнется активная подача тепла в жилые дома.

На регулировку температуры потребуется несколько дней.

Михаил Ведерников поручил ответственным вместе с главами муниципальных образований держать вопрос на особом контроле.

Ранее подачу тепла планировалось начать 1 октября.