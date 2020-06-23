ЖКХ

Около 1 млн рублей потребовалось со стороны регоператора на уборку острова Залита

На острове Залита была проведена совместная работа властей и регоператора по уборке свалки мусора, которую не вывозили более 30 лет. Со стороны регоператора на ее устранение было потрачено около 1 млн рублей. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявил директор ООО «Экопром», регионального оператора по обращению с коммунальными отходами Сергей Пайст.

«В первый раз я был на острове в 2018 году, тога и увидел эту свалку. Затем мы неоднократно с губернатором посещали остров. С ликвидацией свалки была одна основная проблема - было не найти плавсредств для доставки спецтехники. А в начале 2020 года мы его нашли. Было совершено около 10 рейсов - грузили, вывозили. Там, в основном, был крупногабаритный мусор, например, от разбора зданий», - рассказал Сергей Пайст.

Смотрите также 720 кубометров мусора вывезли с острова Залита

Спикер пояснил, что вывоз мусора на плавательных средствах - это сложный и трудоемкий процесс. «При первом выезде был сильный ветер, мы даже въехали в берег, было очень сложно. У нас пока нет программы по ликвидации не санкционированных свалок, но она может появиться в ближайшее время. На острове Залита была проведена совместная работа - это хороший опыт. Есть вещи, которые нельзя измерить деньгами», - заключил Сергей Пайст.