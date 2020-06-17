Общество

720 кубометров мусора вывезли с острова Залита

Уборка масштабной свалки на острове Залита, площадь которой составляла порядка 1500 кв. м, подходит к завершению. В результате работ, организованных региональным оператором по обращению с ТКО - филиалом ООО «Экопром», на материк вывезены более 720 куб. м мусора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регоператора.

Ликвидация незаконного места накопления стартовала в начале июня. Для этого регоператор нанял баржу грузоподъемностью 600 тонн, на нее погрузили спецтехнику - мультилифт на базе МАЗа и экскаватор, 9 бункеров открытого типа объемом 37 кубов каждый.

На свалке был обнаружен различный мусор - остатки от вырубки деревьев, ветки, строительные отходы, оставшиеся от разборов старых зданий, бытовые, два автомобиля и водонапорная башня. Большая часть отходов уже вывезена с острова.

После окончания уборки запланирована отсыпка территории бывшей свалки песком, который региональный оператор уже доставил на остров.

В процессе ликвидации свалки задействованы сотрудники регионального оператора, компании «Мехуборка Псков» и сторонних организаций.