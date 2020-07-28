ЖКХ

Союз потребителей нашел способ снизить затраты россиян на отопление

Траты жильцов домов 1970-1980 годов постройки на отопление хотят сократить на 15%. Для этого необходимо проводить модернизацию тепловых пунктов с установкой циркуляционных насосов в них. Союз потребителей направил в Минстрой предложение об утверждении типовых проектов такой модернизации, пишет газета «Известия».

Расходы на проведение работ при этом предлагается возложить на жильцов. Модернизация тепловых пунктов в старых домах устраняет неравномерность прогрева на разных этажах, обеспечивает автоматическое регулирование тепла по погоде, защищает внутренние сети от размораживания при авариях, а также дает возможность экономить на тепле около 15%, рассказал председатель Союза потребителей России (СПРФ) Петр Шелищ.

Стоимость модернизации составляет примерно 400 тыс. рублей, добавил он. Она возможна в тех домах, в которых есть свой тепловой пункт (как правило, 1970-1980 годов постройки), уточнил экс-директор жилищного агентства Калининского района Санкт-Петербурга Игорь Ермолаев. Но точное количество таких домов в стране назвать сложно, поскольку подобная статистика не ведется в полном объеме.

Жильцы могут принимать решения о модернизации на общем собрании собственников, но сегодня процесс осложняется множеством бюрократических процедур. «Облегчить процесс могло бы утверждение Минстроем разрешительной процедуры и типовых проектов модернизации тепловых пунктов — по сложности, срокам и стоимости, доступной для обычных людей», — говорится в обращении СПРФ в министерство строительства и ЖКХ.

Союз попросил ведомство рассмотреть эту инициативу и, кроме нее, другие актуальные предложения по улучшению теплоснабжения в многоквартирных домах.