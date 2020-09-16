ЖКХ

Президент поручил проработать назначение «Газпрома» единым оператором газификации

Глава «Газпрома» Алексей Миллер пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что следующая пятилетка работы компании будет носить «ярко выраженный социальный характер», передает РИА Новости.

«Новую пятилетку можно охарактеризовать таким образом, что она носит ярко выраженный социальный характер, и это главное отличие, которое есть по сравнению с той работой, которую мы вели в предыдущие годы. И, конечно, как вы нас ориентируете, сейчас газификации села будет уделяться самое пристальное внимание», - сказал Миллер на встрече с президентом.

Глава «Газпрома» подчеркнул, что один из самых главных социальных проектов – это программы газоснабжения и газификации. По его словам, к концу 2025 года еще в 24 субъектах РФ полностью будет завершена газификация. Итого 35 субъектов страны будут полностью газифицированы в рамках этой работы.

Кроме того, как передает РБК, в ходе встречи президент упомянул о докладе Счетной палаты, в котором идет речь о проблемах, связанных с синхронизацией работы «Газпрома» и региональных и муниципальных властей. «Есть предложение, которое, может быть, имеет смысл рассмотреть: "Газпром" назначить единым оператором программ газоснабжения и газификации. "Газпром" мог бы строить полностью газопроводы-отводы, строить межпоселковые газопроводы, строить дополнительно - сейчас строят субъекты - внутрипоселковые газопроводы и строить так называемые "газопроводы последней мили"», - сказал в ответ Алексей Миллер.

По его мнению, создание единого оператора ускорило бы темпы газификации и дало возможность регионам рассчитывать на больший объем финансирования в рамках своего бюджета на теплоэнергетику, на котельные. Владимир Путин пообещал поручить кабинету министров проработать данный вопрос совместно с госкорпорацией.

Смотрите также Путин поручил поэтапно завершить газификацию России

Напомним, Путин в июне поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ при участии «Газпрома» и других заинтересованных организаций обеспечить поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году и найти источники финансирования для подключения граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств.

В свою очередь Минэнерго РФ разработало новую концепцию газификации в России, призванную вдвое снизить сроки этого процесса и максимально освободить граждан от платы за подключение газа к их домам. Предлагается создать единого оператора газификации в каждом регионе, в основном им станет «Газпром». Оператор будет нести ответственность за доведение газа от магистральной трубы до самого дома. «Газпром» при этом оценивает потребность в инвестициях на газификацию РФ до 2030 года в 2 триллиона рублей и ведет переговоры с правительством о мерах поддержки.

«Единая Россия» предложила возложить все затраты на подключение россиян к газу на «Газпром». Компенсировать затраты компании партия предлагает через предоставление мер государственной поддержки: например, через льготы по налогу на добычу полезных ископаемых или выпуск бессрочных облигаций.