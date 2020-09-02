Общество

Полный газ: придет ли «синий» цветок в каждый псковский дом

Одним из самых амбициозных проектов прошлого века стал государственный план по электрификации Советской России, когда в домах многих деревень и сел зажглись «лампочки Ильича». Возможно, нынешний век запомнится нашей стране в числе прочего масштабной газификацией: если недавнее предложение «Единой России» возложить все затраты по подключению россиян к газораспределительным сетям на «Газпром» воплотится в жизнь, то нас ждет новая реальность. Без преувеличения.

Газ и немного нервно

В наши дни большинство историй о подключении газа в Псковской области - это саги, растянутые на несколько частей. Множество ее персонажей работают на то, чтобы сделать одну простую, казалось бы, вещь - подрубить объект к газовой магистрали. Некоторые герои даже за годы трудов перешли в ранг полубожественных сущностей. Такой сагой поделиться может любой псковский домовладелец или предприниматель, который когда-либо решил обзавестись синим чудо-цветком.

Разработка техусловий, заключение договора с проектировщиками, согласование проекта с газовщиками, монтаж оборудования, разрешение на введение в эксплуатацию, покупка котла и подключение его: к моменту пуска газа собственник обычно уже измотан донельзя.

Оставляя в стороне вопрос о потраченных нервах и времени, упомянем здесь лишь о деньгах: проведение газа в дом - затея не из дешевых. Реальный пример из жизни: дом в пригороде Пскова, газовая ветка расположена в 200 метрах. Вывести ШРП (то бишь шкафный газорегуляторный пункт) - 1,5 млн рублей. А потом еще и к дому протянуть трубу... Это не самый дорогой вариант. Несколько лет назад жителю Пскова, инвалиду второй группы и малолетнему узнику, насчитали плату за технологическое подключение до земельного участка в размере 8 691 158, 87 рублей. Он жаловался на это губернатору и получил ответ от председателя комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елены Пилипейко: все верно посчитано, согласно ТУ.

Неудивительно, что Псковская область, по последним данным, газифицирована чуть более чем на 50%. В этом смысле предложение, озвученное на прошлой неделе секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, прозвучало как информационная бомба.

«Мы предлагаем весь комплекс подготовительных и строительно-монтажных работ по подключению газа возложить на «Газпром», - сказал Турчак в ходе совещания по газификации регионов. Он добавил, что государство компенсирует компании эти расходы через господдержку. «Это могут быть, например, льготы по НДПИ, может быть предусмотрена возможность выпуска бессрочных облигаций, ну и другие», - пояснил он.

Как ни крути

А вот в умах псковичей заявление экс-губернатора региона сдетонировало очень даже нетихо. В местных соцсетях кто-то связал инициативу с грядущими выборами, кто-то воспринял слова Турчака как торжество справедливости, кто-то со скепсисом предрек повышение расценок на газ - ну, придется же компании как-то компенсировать свои затраты в тяжелую годину (кстати, согласно данным «Коммерсанта», даже несмотря на резкое снижение цен и спроса на газ во втором квартале на фоне коронавируса, «Газпром» закончил первое полугодие с прибылью 45 млрд руб. Справедливости ради отметим, впрочем, что это почти в 20 раз меньше, чем в прошлом году).

В сухом остатке: идея как таковая жителям Псковской области понравилась. С энтузиазмом отнеслись к ней местные политики и чиновники: кто же откажется от волшебной палочки, которая, по всей видимости, может решить экономические и социальные проблемы, копившиеся годами?

Депутат Государственной Думы, секретарь реготделения «Единой России» Александр Козловский напоминает, что наличие инфраструктуры (газа в том числе) - залог развития территорий и стимул для успешного предпринимательства.

«Псковская область - регион с аграрным уклоном, - объясняет Александр Козловский. - Но продукцию, которую сегодня получают сельхозпредприятия, надо перерабатывать. Даже первичная переработка ржи, пшеницы требует энергозатрат, которые обходятся дешевле в случае с газом. Благодаря снижению издержек продукт, который производят сельхозпредприятия, становится конкурентоспособным».

Доказательство тому - южные регионы нашей страны с практически 100%-ной газификацией, считает депутат: те, у кого проблем с подключением газа не возникает, и живут по-другому благодаря развитой инфраструктуре и доступности энергоресурсов.

Глава Псковского района Наталья Федорова обращает внимание на то, что изменение практики по подключению газа самым благоприятным образом скажется на жилищно-коммунальном хозяйстве малых районных центров, сделав небольшие городки более комфортными для людей.

«У нас до сих пор есть котельные на угле и на дровах. Конечно, переключение их котельных на газ удешевило бы коммунальную услугу для населения, юридических лиц социальной сферы - думаю, это было бы замечательно», - уверена глава муниципалитета.

Дави на газ

Говоря об очевидных плюсах идеи, предложенной единороссами, псковичи задумываются и о том, на чьи плечи лягут все многомиллионные расходы поставщика-монополиста.

Спикер областного Собрания депутатов, замсекретаря регионального отделения партии Александр Котов говорит о необходимости увеличения объемов финансирования на проведение магистральных газопроводов, с одной стороны, и на строительство внутрипоселковых газовых сетей - с другой. Не конкретизируя источники, он вместе с тем подчеркивает: в том, чтобы газ стал доступнее для потребителей, экономически заинтересован сам поставщик.

«К сожалению, сейчас стоимость подключения к газопроводу достаточно высока, не каждый может себе позволить такие затраты - соответственно, даже там, где есть возможность использовать природный газ, далеко не все пользуются этой услугой, - говорит Александр Котов. - В этом случае, кстати, заинтересован «Газпром», потому что каждый проведенный газопровод должен работать с максимальной отдачей. Что у нас получается сейчас: фактически, есть потенциальные потребители, но они не используют газ, по причине дороговизны подключения к газопроводу».

Рассуждая о возможных источниках средств для реализации идеи, предложенной Андреем Турчаком, руководитель Псковских тепловых сетей Игорь Максимов, в прошлом вице-губернатор нашего региона, курировавший ЖКХ, говорит прямо: правильно, если за счет своих сверхприбылей империя «Газпрома» что-то сделает для жителей. «Насколько я помню, лет пять назад просто от уличного газопровода, чтобы врезаться в дом, требовалось 100-120 тысяч рублей. Это каких-то 200 метров. 200 тысяч - с прибором учета. Какое домохозяйство, тем более сельское, может позволить себе сейчас такие деньги?» - задается риторическим вопросом Игорь Максимов.

Вопрос, за чей счет планируется реализация прекрасной, в общем-то идеи, волнует и главу Островского района, в прошлом - председателя регионального комитета по ЖКХ Дмитрия Быстрова.

«Если это будет происходить в рамках действующего тарифа, если они найдут какую-то долю из него на эти программы для подключения - это будет очень хорошо, - признает чиновник. - А если речь будет идти о том, чтобы увеличить тариф для изыскания возможности, и за все опять будет платить потребитель, - это уже совсем другая история. Хотелось бы понять продолжение этой инициативы, как это будет выглядеть и уже после этого делать для себя выводы. Поскольку инициатива будет востребована, надо понять источник ее финансирования».

Позитивный экономический и социальный потенциал предложения Андрея Турчака очевиден. Единственное «но»: со стороны «Газпрома» его инициативу пока никто не прокомментировал. Молчание - знак согласия?

Елена Никитина