ЖКХ

Путин поручил поэтапно завершить газификацию России

Президент России Владимир Путин поручил правительству и местным органам власти при участии «Газпрома» обеспечить формирование источников финансирования мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств, сообщает сайт Кремля.

Также глава государства поручил обеспечить заключение комплексного договора на поставку газа, подключение и техническое обслуживание сопутствующего оборудования с использованием структур единого окна и многофункциональных центров.

Помимо этого, к 1 октября должны быть утверждены обязательные стандарты к перечню, срокам и методам определения стоимости выполнения технологических работ по подаче газа на газоиспользующее оборудование.

Поэтапное завершение газификации страны, по словам президента, должно быть завершено к 2024 году и к 2030 году, пишет РБК.



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https://www.rbc.ru/society/04/06/2020/5ed8f6a19a79479dac15a74f?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews