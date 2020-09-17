Опубликован список жилых домов Пскова, не готовых к приему тепла

МП «Псковские тепловые сети» опубликовали список жилых домов и управляющих организаций, не готовых к приему тепла. Информация размещена на сайте предприятия.
ООО «Микрорайон №6»
Металлистов, 7
ООО УО «Пароменское»
Киселева, 8
Рижский проспект, 15
ООО «УО "Домоуправление №8»
Инженерная, 13В
МБУ г.Пскова «Жилище»
Космическая, 13
Космическая, 13
Яна Райниса, 48
Яна Райниса, 50
Яна Райниса, 52
Красноармейская , 26
Максима Горького, 51
Комдива Кирсанова, 6
Киселева, 18А
Конная, 28
Дружбы переулок, 6/13
Труда, 6
Ижорского Батальона, 7
ООО УО «Седьмой район»
Гражданская, 16
Советская , 53/15
ООО «Микрорайон № 7 +»
Георгиевская ул, 6/8
Лесная ул, 8
ООО «УО "ЖКХ 60»
Борисовичи, Балтийская , 16
Борисовичи, Балтийская, 20А
Борисовичи, Балтийская, 16
Борисовичи, Балтийская, 16А
Борисовичи, Завеличенская, 6
ООО «Псков ЖКХ»
Олега Кошевого, 19
Олега Кошевого, 21
ООО «Перспектива»
Шестака, 21
Шестака, 23
Труда, 19
Набат, 3
Яна Фабрициуса, 19
Леона Поземского, 51
Труда, 55
Коммунальная, 44Б
Западная, 2В
Заводская, 1А
Льва Толстого, 13
Ленинградское шоссе, 24/10
Лепешинского, 14
Лепешинского, 16А
Инженерная, 82
Петровская , 6
Яна Райниса, 54А
Боровая, 46
Боровая, 50
Боровая, 52
Боровая, 54
Малясова, 5
Ленинградское шоссе, 65
Дружбы переулок, 3
Дружбы переулок, 5
Космическая, 16
Дружбы переулок, 1/6
Военный городок-3, 130
Леона Поземского, 61
Космическая, 12
Юности, 5