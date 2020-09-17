Опубликован список жилых домов Пскова, не готовых к приему тепла

Пропавшего без вести псковича разыскивает полиция

В Псковской области прививки от гриппа сделали около 110 тысяч человек

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«Эхономика»: Константин Болотин о модернизации «Горводоканала» и водоснабжении в Пскове