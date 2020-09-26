ЖКХ

Игорь Максимов: 28 сентября батареи в домах псковичей не будут горячими

28 сентября отопления точно не будет – батареи в домах псковичей не будут горячими, сообщил директор МП «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом «Эхо Москвы» в Пскове.

«Почему – потому что, во-первых, на улицах еще плюс 18-19 днем, как прогноз говорит. В принципе, мы в понедельник занимаемся тем, что налаживаем свое оборудование, прежде всего, газовое. Переходим на зимний режим работы», - пояснил собеседник.

Он отметил, что отопительный сезон начнется вовремя. «Мы к этому готовы на 100%. И хочу сказать, что готовы на 100% и управляющие компании. Есть отдельные проблемы, но только с теми домами, где еще идут ремонтные работы по линии Фонда капитального ремонта. Но это на отопление не повлияет», - заявил Игорь Максимов.

По его словам, во вторник-среду начнется процесс запуска теплоисточника. «Мы подаем (теплоноситель – ред.) управляющим организациям, они начинают получать тепло, развоздушивать свои внутридомовые системы. Все это можно сделать быстро, в течение суток. Однако сейчас такой необходимости нет, мы хотим сделать все плавно и спокойно, чтобы доставить меньше проблем тем же управляющим компаниям с развоздушиванием, чтобы залповой выдачи тепла не было. Будем потихоньку поднимать температуру, давление в системе, чтобы теплоноситель начал циркулировать все быстрее и быстрее по внутридомовым системам», - объяснил руководитель МП «Псковские тепловые сети».

Отвечая на вопрос о том, когда тепло придет в дома псковичей, он сказал: «Режим нормализуется в течение недели».

Если «бабье лето» к этому моменту не закончится, то в квартирах горожан будет жарко. «Есть некий технологический минимум, меньше которого топить не будем, и будет в домах жарко, если будет на улице тепло», - заметил Игорь Максимов.