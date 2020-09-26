ЖКХ

Представитель регоператора ТКО в Невельском районе оценил взаимодействие с местной властью

Представитель регионального оператора по обращению с ТКО в Невельском районе Константин Богданов положительно оценил взаимодействие с администрацией города Невеля и местной управляющей компанией.

Какп сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Экопром», на прошлой неделе состоялось собрание с участием сотрудников регоператора, перевозчика, администрации и управляющей компании «Служба заказчика». На встрече обсуждались вопросы утилизации строительных, растительных и других отходов, которые не включены в норматив накопления ТКО.

«Такого мусора очень много — люди складируют на контейнерных площадках для ТКО ветки, кирпичи, сиденья от машин. Поэтому нужно выработать систему его вывоза. Рассматривается возможность строительства в муниципалитете специальных площадок для накопления строительных и растительных отходов, откуда их будет вывозить по графику управляющая компания. У "Службы заказчика" есть соответствующая лицензия и доступ на полигон. Сейчас мы отрабатываем способ оперативного взаимодействия с УК и администрацией, подготавливаем необходимые документы», — рассказал представитель регоператора.

Он добавил, что вывоз крупногабаритного мусора, включенного в норматив, осуществляется регулярно силами оператора по транспортированию ТКО. «Еженедельно с контейнерных площадок Невеля вывозят порядка 18 кубометров крупногабаритных отходов. Машины забиты битком — жители массово выбрасывают диваны, стулья, серванты, телевизоры, холодильники. В городе более 100 площадок, и на каждой постоянно что-то лежит из крупногабариты. Грузчики вручную сортируют отходы и грузят в мусоровоз те, которые включены в действующий норматив. А ветки и другие отходы, не относящиеся к ТКО, оставляются городскому поселению», - сообщил Константин Богданов. Он отметил, что с начала 2020 года в рамках договора городского поселения с региональным оператором были вывезены более 600 кубометров различного мусора.

«Сейчас растительных и строительных отходов на площадках для ТКО стало поменьше, это результат разъяснительной работы, которую мы проводим с жителями. Также закуплены камеры видеонаблюдения, они будут установлены на площадках, которые чаще всего захламляют ветками. Чистота на них напрямую зависит от людей, которые живут рядом», - заключил Константин Богданов.