ЖКХ

Сегодня все все жители Пскова должны получить тепло

Сегодня, 1 октября, все жители Пскова должны получить тепло. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, об этом говорилось на рабочем совещании с руководителями управляющих компаний, которое состоялось в управлении городского хозяйства.

На совещании обсуждались вопросы взаимодействия МП «Псковские тепловые сети» и управляющих компаний города на этапе подачи тепла в многоквартирные жилые дома.

Как сообщил представитель ПТС, согласно постановлению администрации города отопительный период в этом году начался 28 сентября. Все котельные и иные теплоисточники введены в эксплуатацию, начата подача тепла в многоквартирные жилые дома. Так, по состоянию на вторник, 29 сентября, теплоноситель был подан в отдаленные районы города (котельные «Лесхоз», «Дорпрогресс», «Псковкирпич») и социальные объекты, расположенные в жилых домах. 30 сентября теплоноситель поступил в районы Овсище, ДЭУ, в дома на улице Кислякова, отдельные части ближнего Завеличья и старого Запсковья, в район Лепешей и Любятово.

Сегодня котельные муниципального предприятия вышли на полную загрузку и во второй половине дня все жители Пскова должны получить тепло. Хотя, скорее всего, потребуется еще пара дней на выравнивание давления в городских сетях и развоздушивание стояков в домах, отмечалось на совещании.

По действующим нормам СанПиНа температура воздуха в комнате не должна опускаться ниже 18 градусов, в угловых и торцевых комнатах - ниже 20 градусов.