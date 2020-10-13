ЖКХ

Коммунисты взяли на контроль 20-летнюю «войну» псковского ветерана с чиновниками

Псковское областное отделение КПРФ взяло на контроль поступившее обращение инвалида 2-й группы, ветерана милиции Иона Журавлева, квартиру которого заливает более 20 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Ион Журавлев приобрел квартиру на пятом этаже дома №7 на улице Алтаева в 1996 году. Несмотря на то, что в 2011 году весь дом капитально отремонтировали, крыша все равно протекает. «За это время пенсионер бывал в судах, на личных приемах у чиновников, но ситуация не изменилась», - отметили в пресс-службе.

«Мне 83 года, я устал "воевать" с нашими чиновниками. Я добился решения суда - они его не исполняют. Я пишу жалобы - они их игнорируют», - говорится в обращении ветерана.

Комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору провел экспертизу дома, в ходе которой выяснилось, что причина протечки - сгнившие перекрытия, которые не заменили при капремонте.

Один из последних ответов, датированный 18 сентября 2020 года, пришел псковичу из администрации президента за подписью главного советника департамента письменных обращений граждан и организаций Е. Ю. Байло. В документе отмечается, что Управление строительства и капитального ремонта администрации города Пскова направило заявку в финансовое управление на дополнительное финансирование бюджетных ассигнований на выполнение работ по проектно-сметной документации. При предоставлении финансирования будет произведена процедура закупки для проведения работ по капитальному ремонту кровли над квартирой. Вопрос находится на контроле городской администрации.