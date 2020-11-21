ЖКХ

Почти 200 кубометров отходов вывезли с нелегальной свалки в Пскове

180 кубометров отходов вывез региональный оператор по обращению с ТКО с несанкционированной свалки на улице Железнодорожной, 4 в Пскове. Работы производились 21 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регоператора.

Ломовоз регоператора сделал 6 рейсов, чтобы вывезти с участка отходы, оставшиеся от разбора деревянных строений. За день удалось убрать не всю территорию свалки, в ближайшее время ликвидация продолжится.

Всего за последние две недели «Экопром» ликвидировал 5 свалок общим объемом порядка 150 куб. м.