ЖКХ

Теплосеть на улице Коммунальной в Пскове отремонтировали без отключения потребителей

Технически сложные работы провели специалисты Псковских тепловых сетей возле дома №14 на улице Коммунальной в Пскове 21 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

Работы проводили в тепловой камере, при этом перебоев с подачей теплоносителя у жильцов дома не было. «Для многих это может показаться невозможным, так как прекрасно видны сварочные работы, да и труба прямая. В некоторых частях города такого рода работы можно проводить и без отключения, но для этого необходимо быть настоящим профессионалом своего дела, а еще отлично знать все свои сети и сети своих соседей. Именно таким профессионалом и является Абаскалов Сергей Владимирович, начальник участка №3», - рассказали в пресс-службе.

Начальник участка перекрыл теплоноситель со своей котельной (Максима Горького), а затем подключился на котельную, расположенную на улице Коммунальной. «Указанная котельная относится к ведению участка №2, которым руководит хорошо вам известный Геннадий Петрович Павлов. Конечно, нагрузка серьезная, но у каждой котельной имеется свой резерв мощности, который наши коллеги и задействовали», - отметили на предприятии.

«Приятно, когда между участками существует взаимовыручка и поддержка. Хочется поблагодарить наших коллег за образцовое исполнение таких технически сложных работ», - добавили в пресс-службе.