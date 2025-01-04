Общество

Росгвардейцы за неделю изъяли у псковичей две единицы оружия

Сотрудники Росгвардии провели 15 проверок, выявили два административных правонарушения и изъяли две единицы оружия у псковичей с 6 по 12 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Псковичам напомнили, что порядок хранения, использования, ношения и транспортирования гражданского оружия определяется федеральным законом «Об оружии».

Всё оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе, стоит исключать доступ к нему посторонних лиц.

Управление Россгвардии по Псковской области предупреждает, что несоблюдение правил влечет как административную, так и уголовную ответственность.