ЖКХ

Более трех тонн мусора вывезли с острова Колпина

Регоператор по обращению с ТКО вывез 3,3 т мусора с острова Колпина и близлежащих деревень Печорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Вечером в понедельник весь собранный мусор с острова Колпина собрали в мешки и на пароме перевезли на берег деревни Кулье. А сегодня, 18 мая, жителям островов передали 200 мешков для сбора ТКО.

По словам водителя Евгения Егорова и оператора Олега Иванова, сегодня собрали достаточное количество мусорных мешков, наполнивших всю машину. Основной проблемой вывоза мусора с данного маршрута, по их словам, является отсутствие «хотя бы удовлетворительного» дорожного покрытия, поэтому, чтобы не увязнуть в грязи, в машине всегда лежит трос на случай непредвиденных ситуаций.

«Зимой приходится самим прочищать дороги, чтобы добраться до той или иной деревни, где мусора может и не быть вовсе», - рассказали мужчины.

Весь собранный мусор с острова и близлежащих деревень отгрузили на печорский полигон, после чего автомобиль продолжил свой маршрут по сбору мусора уже в Псковской районе.