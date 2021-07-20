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ЖКХ

Михаил Ведерников: Задержку в подаче воды могли спрогнозировать уже к утру первого дня

23.07.2021 17:40|ПсковКомментариев: 3

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 23 июля, провел рабочее совещание по итогам служебных проверок, которые провели по его поручению после нарушения графика планового отключения водоснабжения в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации. 

Глава региона обратил внимание на необходимость проведения плановых предупредительных работ на городской системе водоснабжения, ведь промедление, по его словам, могло привести к крупной техногенной аварии. О комплексе мероприятий граждан проинформировали заранее, но в рамках установленных сроков не были учтены возможные внештатные ситуации.

Михаил Ведерников напомнил, что после первого происшествия — удара молнии в насосную станцию — дал поручение ответственным лицам наладить адекватное информирование граждан, так как жильцов многоквартирных домов, оставшихся на несколько часов без воды, никто не уведомил о произошедшем.

Позднее на системе водоснабжения начались ремонтные работы. «Исходя из данных служебной проверки, уже к утру первого дня можно было спрогнозировать задержку в подаче воды, потому что ее сброс из системы занял на 5 часов больше времени, чем изначально рассчитывалось. И на этом этапе все ответственные структуры должны были проинформировать граждан и начать подготовку к более длительному отсутствию воды», — подчеркнул Михаил Ведерников и добавил, что ни Горводоканал, ни ответственные сотрудники городской администрации и администрации региона не предприняли для этого никаких шагов.

Глава региона отметил труд рабочих, благодаря которому удалось сократить отставание, но авария на магистральном трубопроводе снова привела к заминке при восстановлении водоснабжения. При этом глава региона подчеркнул, что с руководителем Горводоканала он держал постоянную связь, а также лично обработал более 1 тысячи обращений граждан, которые поступили к нему в социальных сетях.

В том, что вода появилась днем следующего дня после отключения, есть и вина управляющих компаний, отметил губернатор. Горводоканал в ночь с 17 на 18 июля завершил свои работы, а представители ряда организаций, обслуживающих многоквартирные дома, приступили к решению вопросов запуска воды в домовые системы только утром. Михаил Ведерников акцентировал внимание, что данные вещи необходимо было предвидеть и наладить с управляющими компаниями более тесный контакт.

«Финал всей этой эпопеи, к счастью, обошелся без трагических событий. Главной цели город достиг, наиболее уязвимые точки системы заменены, она стабильно функционирует. Еще раз хочу сказать слова благодарности рядовым работникам водоканала, которые по 20–30 часов оставались на смене, справлялись с целым рядом нетривиальных задач», — отметил глава региона.

Он также добавил, что основная задача, которая стоит в данный момент — сделать выводы из произошедшего и сделать так, чтобы жители города не оказывались в подобной ситуации. Для этого, по словам Михаила Ведерникова, необходимо проводить полноценное планирование, налаживать межведомственное сотрудничество.

«Если бы мы все были на связи, если бы мы все подумали наперед, то справились бы с этой ситуацией гораздо быстрее и с наименьшими потерями. Хочу всем сказать, что от культуры замалчивания мы будем избавляться всеми доступными методами», — подчеркнул губернатор.

В рамках совещания с докладом о проведенных работах и сложностях, с которыми пришлось столкнуться в ходе их выполнения, выступил руководитель Горводоканала Константин Болотин. Он подтвердил, что специалисты предприятия не уделили должного внимания информированию населения, а также не рассчитали все аспекты заполнения городской системы водоснабжения после ее остановки. «С критикой согласны, все понимаем, на будущее примем все меры, чтобы информированность населения в любом аварийном случае была максимально полной», — заверил Константин Болотин.

Об итогах служебной проверки в городской администрации доложил ее руководитель Александр Братчиков. Он проинформировал, что по итогам выговоры объявлены замглавы администрации Пскова Елене Жгут и руководителю Горводоканала Константину Болотину. Также Александр Братчиков отметил, что комитету по региональному контролю и надзору также передали список управляющих организаций, которые недобросовестно подошли к исполнению своих обязанностей.

Глава региона согласился с принятыми мерами, при этом поручил взвешенно подойти к проверке управляющих организаций. Также Михаил Ведерников поручил предоставить списки работников, задействованных в ремонтных работах для их премирования.

«С администрации Псковской области ответственности не снимаю, мы должны были контролировать проведение работ. Мы провели соответствующую служебную проверку», — заметил Михаил Ведерников и добавил, что по результатам проверки выговор объявлен вице-губернатору Василию Осипову и замечание — председателю регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергею Грахову.

В завершение Михаил Ведерников отметил, что проблем в сфере ЖКХ накопилось много, но регион поддерживают по ключевым вопросам. «На сегодняшний день от нас требуется здравый подход, работоспособность и открытое, честное общение с людьми. Многое, что сделано, многое, что планируется сделать. Но такие вещи перечеркивают всю работу. Те люди, которые нас ранее поддерживали в интернете, уже не выбирали выражения, когда пошли вторые сутки без воды. Прошу сделать выводы и дальше работать совместно», — подытожил Михаил Ведерников.

Теги: #псков #губернатор #вода
Источник: Псковская Лента Новостей
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