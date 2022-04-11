ЖКХ

Псковский «Экопром» вновь вывезет ТКО в рамках квеста «Чистые игры»

Псковский филиал «Экопрома» будет вывозить мусор в рамках экологического квеста «Чистые игры» второй год подряд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.





Филиал ООО «Экопром» (ГК Мехуборка) является одним из главных партнеров «Чистых игр в Пскове»

«Отличие "Чистых игр" от субботника в том, что это мероприятие исключительно добровольное и дает возможность не только сделать место нашего проживания чище, но и посоревноваться в том, кто сделает это лучше, и по итогам получить за это призы, а также весело и с пользой провести время вместе с семьей или коллегами по работе», – отметили специалисты.

В прошлом году по итогам экологического квеста «Экопром» вывез 30 кубометров ТКО, а команда предприятия под названием «Лунтик, лысый, бородач и девочка» победила в номинации «Лучшая находка» и с большим отрывом заняла первое место среди корпоративных команд, добавили в пресс-службе.