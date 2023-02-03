ЖКХ

Принять работы по замене лифтов готовятся в шести многоэтажках Пскова

Реализация краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта на 2023 год в части замены лифтового оборудования стартовала в Пскове. Уже завершены работы по замене 10 лифтов в шести многоквартирных домах, ещё по четырем адресам работы активно ведутся. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: Фонд капитального ремонта Псковской области

Выполняет работы подрядная организация ООО «Санкт-Петербургский лифтовой завод» в рамках договора от 17 августа 2022 года 2/ОП/КРЛ/2.

Завершены монтажные работы по замене лифтового оборудования в домах по следующим адресам:

Псков, улица Юбилейная, 50; Псков, улица Юбилейная, 58; Псков, улица Коммунальная, 66; Псков, улица Коммунальная, 67/12; Псков, улица Западная, 9А; Псков, улица Западная, 12.

В ближайшее время будет организована приемочная комиссия выполненных работ.

В домах по адресам: Псков, улица Алёхина, 24, улица Рокоссовского, 2, Рижский проспект, 22 работы выполнены на 40% - произведен демонтаж старого лифтового оборудования, установлены новые лифтовые кабины, новые двери и окна в машинных помещениях.

В доме №22 на улице Рокоссовского работы выполнены на 70%, на объекте также установлены новые кабины, выполнены электромонтажные работы в шахтах лифтов, выполнено заземление, проведено освещение в шахтах.

Срок выполнения работ на данных объектах, в соответствии с договором, – 31 марта 2023 года.

В фонде напомнили, что всего в 2023 году планируется заменить 60 лифтов в 19 многоквартирных домах, в рамках капитального ремонта производится полная замена кабин лифтов, силового оборудования, системы управления и безопасности, меняется оборудование в лифтовых шахтах, устанавливаются новые лифтовые порталы на этажах.

Качество работ по замене лифтов и сроки их завершения находятся на особом контроле регионального оператора. Для получения дополнительной информации жители могут обратиться на «горячую линию» регионального оператора по телефону: 8(8112)298223.