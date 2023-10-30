ЖКХ

Фасад жилого дома капитально отремонтировали в Великих Луках

Фасад жилого дома капитально отремонтировали в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Фото: Фонд капитального ремонта Псковской области

Многоквартирный дом в Великих Луках обновил фасад в рамках краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества на 2023 год. Дом расположен по адресу: проспект Ленина, 55/7. Это пятиэтажное здание 1963 года постройки и общей площадью 4 755,70 кв. м.

Работы по капитальному ремонту фасада указанного дома завершили в установленный срок.

На объекте выполнили ремонт штукатурки стен с последующим выравниванием и окраской поверхностей, отремонтировали цоколь, откосы и отливы. Рабочие установили окна в местах общего пользования, окрасили входные двери и деревянные окна.

Также полностью отремонтировали все балконы – произведен ремонт бетонных плит балконов с усилением, выполнена обшивка балконов.

Приемочная комиссия состоялась 19 октября, жители остались довольны капитальным ремонтом фасада их дома. Акт приемочной комиссии подписан всеми членами единогласно, замечаний к качеству работ в ходе приемки не возникло.