ЖКХ

Псковские газовики за полгода провели проверки в 26 тысячах квартирах и домовладениях

В первом полугодии 2024 года специалисты «Газпром межрегионгаз Псков» проверили более 26 тысяч квартир и домовладений Псковской области, выявили 13 случаев нарушений в работе приборов учета газа и 4 случая нарушения пломб на резьбовых соединениях счетчика с газопроводом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

В ходе проверок выявили 12 незаконных подключений газового оборудования не учтенного в базе ООО «Газпром межрегионгаз Псков» и 20 самовольных подключений ранее отключенного оборудования. По результатам проверок потребителям доначислено к оплате более 696 тысяч рублей.

При осмотре счетчика газовики обращают внимание на сохранность стекла, заводских пломб, корпуса, а также проверяют работоспособность прибора. В ходе проверки специалисты компании также осматривают внешний вид газопровода у домовладения, ищут возможные незаконные врезки, проверяют наличие необходимой документации на газификацию. Специалисты компании систематически проводят проверки для обеспечения достоверности учета газа.

«Контроль фактического потребления населением газа позволяет определять некорректный расход газа. Причинами неисправностей может быть намеренное вмешательство в работу счетчика или его поломка. Небезопасны любые вмешательства в работу прибора учета, а также несанкционированные подключения к газовым сетям», - отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Федоров.