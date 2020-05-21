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Интерактив: Псков продолжают украшать, как при советской власти

09.06.2020 10:48|ПсковКомментариев: 0

«Современное» украшение города Пскова. На дворе 2020 год, а город продолжают украшать к праздникам, как украшали в прошлом веке при советской власти. Хотя бы покрасили металлические конструкции, а то они все ржавые.

А, может, вообще не надо эти тряпочки по столбам развешивать, а на сэкономленные деньги поменять окно в школе или садике.

Анна

Теги: #благоустройство #интерактив
Источник: Псковская Лента Новостей
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