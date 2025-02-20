Происшествия

Мужчину из Псковского района наказали за неуплату алиментов на содержание дочери

Наказание в виде принудительных работ будет отбывать 56-летний житель Псковского района за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетней дочери, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

Мужчина лишен родительских прав и ранее привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов.

Не сделав надлежащие выводы, осужденный продолжил нарушать охраняемые законом интересы несовершеннолетнего ребенка, в период с 1 августа 2024 года по 31 сентября 2024 года он не платил алименты (часть 1 статьи 157 УК РФ).

По результатам рассмотрения дела суд назначил виновному наказание в виде 7 месяцев принудительных работ с удержанием из заработной платы осужденного 5% в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.