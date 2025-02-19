Общество

Единовременную выплату получат вдовы ветеранов Великой Отечественной войны в Великих Луках

Внеочередное заседание Великолукской городской Думы седьмого созыва прошло 21 февраля. На повестке дня было три ключевых вопроса, касающихся социальной помощи и изменений в главный финансовый документ города, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.

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Фото: Великолукская городская Дума

Вопрос внесения изменений в городской бюджет на 2025 год был рассмотрен первым. Приняты корректировки в плане расходов, в том числе на создание резервного фонда для увеличения фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, а также на поддержку муниципального предприятия, работающего в сфере теплоснабжения. Данные средства будут направлены на поддержку предприятия в области развития, укрепления материально-технической базы, а также на прохождение отопительного сезона.

«Те поправки, которые мы сегодня приняли, будут способствовать развитию нашего города. К примеру, большая часть средств выделяется и на ремонт детского сада №5. Также финансирование предусмотрено на антитеррористические мероприятия, что очень актуально в нынешних реалиях», - отметил заместитель главы города Николай Андросович.

«Поправки актуальные, учитывают многие изменения сегодняшнего дня. Как член социальной комиссии, хотел бы сделать акцент на том, что вносится большое количество поправок, связанных с модернизацией сфер образования и спорта. Это очень важно для людей», - подчеркнул депутат Великолукской городской Думы Константин Максимов.

Второй вопрос касался внесения изменений в решение о единовременной выплате для определённых категорий граждан. Теперь в перечень получателей такой помощи добавлены вдовы участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также труженики тыла и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Данные изменения вступят в силу после официального опубликования.

«Все они достойны нашего внимания и заботы. Инициатива необходима», - поддержала предложенное решение депутат Елена Чернозубова.

Третьим в повестке дня стоял вопрос о дополнительной разовой единовременной выплате на 2025 год. Городская Дума решила установить данную выплату для вдов участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также для тружеников тыла и бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Определять порядок и сроки выплат будет администрация города.

«Это самое малое, что мы можем сделать для этих людей. Те, кто защищал и защищает нашу Родину, должны знать, что даже спустя 80 лет про них и их родственников будут помнить», - отметила в ходе обсуждения данного вопроса депутат Юлия Ярышкина.

Данное решение также вступит в силу после его официального опубликования.